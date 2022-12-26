جدول امتحانات دور يناير لمحو الأمية في مراكز أسيوط.. 8009 متقدمين

أعلنت الهيئة العامة لتعليم الكبار ومحو الأمية فرع أسيوط، مواعيد امتحانات دور يناير 2023 بمختلف مراكز المحافظة، وذلك لـ8009 متقدمين موزعين على 223 لجنة، وتُجرى الامتحانات بالاشتراك مع جامعتي أسيوط والأزهر والتربية والتعليم ومؤسسات المجتمع المدني.

امتحانات الأسبوع الأول في شهر يناير

- مركز أسيوط.. ‏عدد المتقدمين 1152 متقدما في 24 لجنة، وتجرى الامتحانات من يوم الأحد 1 يناير حتى الأربعاء 4 من نفس الشهر.

- مركز أبو تيج.. ‫411 متقدما في 11 لجنة، وتُجرى الامتحانات يوم الخميس 5 يناير.

- مركز ديروط.. 936 متقدما في 22 لجنة، وتُجرى الامتحانات من الأحد 1 يناير إلى الخميس 5 من نفس الشهر.

- مركز ساحل سليم.. 742 متقدما في 15 لجنة، من يوم الأحد 1 يناير حتى الاثنين 2 من نفس الشهر.

- مركز البداري.. 648 متقدما في 28 لجنة، من يوم الثلاثاء 3 يناير حتى يوم الخميس 5 من نفس الشهر.

امتحانات الأسبوع الثاني

‏- مركز القوصية.. ‫421 متقدما في 20 لجنة، من يوم الأحد 8 يناير حتى الاثنين 9 من نفس الشهر.

- مركز ديروط.. 445 متقدما في 12 لجنة، من يوم الثلاثاء 10 يناير حتى الأربعاء من نفس الشهر.

- مركر منفلوط.. 201 متقدم في 5 لجان يوم الخميس 12 يناير.

- مركز الفتح.. 288 متقدما في 14 لجنة يوم الأحد 8 يناير.

- مركز أبنوب.. 754 متقدما في 14 لجنة، من يوم الاثنين 9 يناير إلى الأربعاء 11 من نفس الشهر.

- مركز أبو تيج.. 274 متقدما في 10 لجان يوم الأحد 8 يناير.

- مركز الغنايم.. 1067 متقدما في 22 لجنة، من يوم الاثنين 9 يناير حتى الأربعاء 11 من نفس الشهر.

- مركز صدفا.. 318 متقدما في 9 لجان، يوم الخميس 12 يناير.

- حي شرق أسيوط.. 160 متقدما في 5 لجان يوم الخميس 12 يناير.

- حي غرب أسيوط.. 137 متقدما في 5 لجان يوم الخميس 12 يناير.

- لجنة داخلية.. عدد المتقدمين 55 في لجنة واحدة، وتُجرى الامتحانات يوم الخميس 12 يناير.