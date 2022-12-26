مدبولي: الإفراج عن بضائع من المواني بـ5 مليارات دولار خلال 23 يوما

قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، إنّه في الفترة من 1 ديسمبر وحتى 23 ديسمبر أفرج عن بضائع تقدر قيمتها بـ5 مليارات دولار، موضحًا أنّ الحديث عن وجود من 15 مليار دولار إلى 16 مليار دولار في المواني، والرقم ده فعلا كان موجود حتى نهاية نوفمبر".

وأضاف مدبولي، خلال افتتاحه مصنعي إنتاج الغازات الطبية والصناعية ومحطة توليد الطاقة الثلاثية بمجمع الصناعات الكيماوية في أبو رواش: «عملنا مع البنك المركزي والبنوك في القطاع المصرفي للإفراج عن أكبر عدد من هذه البضائع على مدار الشهر، وهناك بضائع موجودة في المواني حتى الأمس بنحو 9.5 مليار دولار، وقيمة البضائع الجاهزة للإفراج ستكون في حدود 4 مليارات دولار و4.5 مليارات دولار».

وتابع: «كان هناك اجتماع مهم جدًا أمس مع كل الجهات لتنسيق هذا الأمر، وأسبوعيا سنعلن عن البضائع التي نُفرج عنها من كل البنوك والقطاع المصرفي وأسماء المنتجات التي يتم الإفراج عنها، نريد التغلب على هذا التحدي الناتج عن ظروف الأزمة الروسية الأوكرانية، وشغالين على إننا نرجع عجلة الاقتصاد على ما كانت عليه بقينا شغالين خطة أسبوع بأسبوع وهنعلن للرأي العام بيخرج أد إيه من كل المنتجات عشان ندي رسالة طمأنة».

ورد عليه الرئيس السيسي: «إحنا بنعلن عن الإفراجات لازم نكون موجودين أثناء إطلاق أول قافلة يتم الإفراج عنها ونقول بيانات أكثر للناس».