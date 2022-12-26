مدبولي: توجيه الرئيس بإنشاء مصنع كلور وفر 50% من احتياجاتنا بدلا من استيرادها

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إنّه لولا مصنع الكلور الذي وجّه الرئيس عبدالفتاح السيسي، بتدشينه، لاستوردنا أكثر من نصف احتياجاتنا من الكلور بالعملة الصعبة.

وأضاف مدبولي، خلال كلمته في افتتاج مصنعي إنتاج الغازات الطبية والصناعية، ومحطة توليد الطاقة الثلاثية بمجمع الصناعات الكيماوية في أبورواش، أنّه حين جرى تكليفه بوزارة الإسكان قبل توليه رئاسة الحكومة، كان هاجسه الأكبر هو توفير مصنع كلور لمحطات المياه، حيث لم تكن مصر لديها سوى مصنعين فقط لإنتاج الكلور تابعين للقطاع الخاص، متابعا: «هذا الأمر قضية أمن قومي».

وتابع مدبولي، أنّ مصانع الكلور تحتاج إلى «عَمّرة» وصيانة سنويا، وبالتالي توقف المصنع، موضحا أنّ البديل كان استيراد الكلور بالدولار لتشغيل المحطات، لكن مصنع الكلور وفّر لنا احتياجاتنا، كما ساهم في زيادة كميات المياه المنتجة بنسبة تراوحت بين 25% إلى 30%، مقارنة بما كان موجودا في العام 2015.