السيسي للمواطنين: «حاسين بيكم وتأثير تحريك الأسعار عليكم»

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن المواطنين يتحملون أعباء تحريك الأسعار، مؤكدًا: «أوعوا تكونوا فاكرين إحنا مش حاسين كبني آدمين ومسؤولين، إحنا حاسين بيكم».

وأضاف الرئيس، خلال حفل افتتاحه مصنعي إنتاج الغازات الطبية والصناعية ومحطة توريد الطاقة الثلاثية بمجمع الصناعات الكيماوية في المنطقة الصناعية بأبو رواش: «إحنا حررنا سعر الكهرباء للشرائح الكبيرة أوي بس مقدرناش نعمل كده مع المواطنين».