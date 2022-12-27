«بسملة» بعد حصولها على المركز الثاني للترايثلون: أحلم ببطولة الأولمبياد

تحلم بسملة سعيد أحمد، ابنة الـ12 عاما بالصف الأول الثانوي والتي تلعب لفريق إسكندرية للترايثلون وهي لعبة مركبة ذات الزمن الواحد المعروفة بثلاثي الحديث «سباحة ودارجات وجري»، بأن تصبح بطلة للأولمبياد بعد مرور عامين من مشاركتها في البطولات الرسمية فى مصر وحصولها على المركز الثاني ببطولة الجلالة التى أقيمت مؤخراً خلال شهر ديسمبر الحالى.

طموحات بسملة تجعلها منتظمة

وقال السعيد فؤاد، مدرب بسملة والمدير الفني لفريق الأهلي السكندري وفريق إسكندرية للترايثلون لـ«الوطن» إن بسملة لم تتغيب عن التدريبات منذ بدأت اللعبة حتى أنها تتدرب على الدراجات فى السادسة صباحاً وتحافظ على مواعيد تدريبها إلى جانب حفاظها على مستواها التعليمى ولتحقيق طموحاتها فهى منتظمة فى مواعيد تمرينها وكذلك فى دراستها.

حصلت على 11 بطولة

وأكد فؤاد أن البطلة بسملة حصلت على 11بطولة فى وقت قياسى وكانت أول بطولة بالأقصر أكتوبر2019 حصلت على المركز الثالث جمهورية و مركز خامس عرب ثاني بطولة بالسويس فى ديسمبر 2019 حصلت على المركز الأول جمهورية ثالث بطولة في السويس أغسطس2020 حصلت على المركز الثاني جمهورية رابع بطولة في القاهرة أكتوبر2020 حصلت على المركز الثالث جمهورية خامس بطولة في الإسماعيليه ديسمبر 2020 حصلت على المركز الثالث جمهورية سادس بطولة في السويس مارس 2021 حصلت على المركز الثاني جمهورية سابع بطولة في بورسعيد أكتوبر 2021 حصلت على المركز الأول جمهورية ثامن بطولة في السويس

مارس 2022 حصلت على المركز الأول جمهورية تاسع بطولة في القاهرة

سبتمبر 2022 حصلت على المركز الثاني جمهورية عاشر بطولة في الإسماعيليه

أكتوبر2022 حصلت على المركز الأول جمهورية البطولة الحادية عشر في الجلالة

ديسمبر2022 وهى آخر بطولة شاركت فيها وحصلت على المركز الثاني جمهورية.

مثلي الأعلى بطلة العالم

وقالت البطلة بسملة سعيد لـ«الوطن»: «سعيدة جدا بالمركز الثانى رغم أنه لم يحقق طموحاتى ولكنى سأستمر فى التدريب بقوة وإصرار لتحقيق حلمى الذى يساعدنى فيه الكابتن فؤاد الذى يدفعنى دائمٱ بالإضافة لتشجيع والداى لى وسأصل لحلمى أن أكون كمثلى الأعلى بسملة السلاموني بطلة العالم فى الترايثلون والفوز ب Olympic champ».

وعن حلمها التعليمى قالت بسملة إنها تتمني الإلتحاق بكلية الفنون الجميلة قسم ديكور أو فاشون.