بطلة العالم للإسكواش نور الشربيني في مكتبة الإسكندرية.. الإثنين المقبل

تقدم وحدة الوسائط المتعددة بقطاع المكتبات، محاضرة بعنوان «الرياضة والطريق إلى العالمية»، تلقيها بطلة العالم المصرية «نور الشربيني» والمصنفة الثانية على العالم في رياضة الإسكواش؛ وذلك في تمام الساعة الثانية مساء يوم الإثنين 14 نوفمبر، بقاعة المحاضرات بمركز مؤتمرات مكتبة الإسكندرية.

وبحسب بيان مكتبة الإسكندرية اليوم، فإن البطلة العالمية ستتحدث عن مشوار كفاحها الرياضي وما واجهته من صعوبات في سبيل الوصول غلى العالمية، كذلك ستسلط الضوء عن مدى أهمية الرياضة وكيف استطاعت المرأة المصرية الوصول إلى العالمية.

نور الشربيني تتحدث عن مشوراها في مكتبة الإسكندرية

ووفق البيان، ستقدم نور الشربيني، نصائح عن كيفية التقدم في شتى المجالات، سواء كانت الرياضية أو السياسية أو الاجتماعية، وكيف أصبحت منافسا قويا يصل إلى نهائيات البطولات العالمية وقدرتها على إثبات نفسها وتحقيق حلمها.

تاريخ رياضة الإسكواش

كما تهدف المحاضرة إلى التعريف بتاريخ رياضة الإسكواش ونشأتها وأهميتها، ويصاحب الفعالية عرضًا لمجموعة من مقتنيات مكتبة الإسكندرية من الكتب التي تتحدث عن هذا المجال.

برنامج الرياضة والصحة بمكتبة الإسكندرية

تأتي المحاضرة في إطار سلسلة برنامج الرياضة والصحة الذي يقدمه قطاع المكتبات بدءً من شهر يوليو الماضي، حيث يتبنى البرنامج كل شهر موضوعًا رياضيًّا مختلفًا، فبدأ بموضوع اليوجا وكانت أولى المحاضرات بعنوان «اليوجا للحياة»، تلتها محاضرة بعنوان «الرياضيين والتغذية الصحية»، ثم ندوة «استكشف قدراتك في الدفاع عن النفس»، قدمها متخصصون في المجالات المختلفة.

يأتي ذلك تأكيدا لرؤية مكتبة الإسكندرية عن مدى أهمية ممارسة الرياضة وتشجيع الأبطال الرياضيين بوجه عام والبطلات المصريات بوجه خاص، وإبراز دور الدولة في تمكين المرأة والإشادة بدور المرأة الرياضية العربية المؤهلة للوصول إلى العالمية.