«الأنباء الكويتية» تبرز توجيهات السيسي بإتاحة شقق لموظفي العاصمة الإدارية

أبرزت صحيفة الأنباء الكويتية الصادرة، اليوم الاثنين، توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بإتاحة وحدات سكنية بنسبة تخفيض ملائمة للموظفين المنتقلين للعمل بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وقالت الصحيفة الكويتية، تحت عنوان «السيسي يوجه بإتاحة وحدات سكنية مخفضة للموظفين المنتقلين للعمل بالعاصمة الإدارية»، إنّ الرئيس السيسي استعرض خلال اجتماعه مع رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، ووزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الدكتور عاصم الجزار، موقف المشروعات داخل العاصمة الإدارية الجديدة، خاصة موقف الأعمال بالأحياء السكنية المختلفة، ومنطقة حي المال والأعمال، فضلا عن أعمال تنسيق الميادين والمحاور، والعمل في منطقة النهر الأخضر.

ووجّه الرئيس السيسي، في هذا الصدد، بإتاحة وحدات سكنية بنسبة تخفيض ملائمة للموظفين المنتقلين للعمل بالعاصمة الإدارية الجديدة، في مشروع الإسكان المتميز في الحي السكني R3، وفي إطار الحزم التحفيزية المقدمة من الدولة للعاملين بالقطاع الحكومي في العاصمة الإدارية.

وأشارت الصحيفة إلى أنّ الرئيس السيسي، اطّلع خلال الاجتماع على مستجدات العمل بعدد من المشروعات القومية على مستوى الجمهورية، ومنها مشروع «التجلي الأعظم فوق أرض السلام»، في سيناء بمحيط جبلي موسى وسانت كاترين، والذي يضم سلسلة من المشروعات التنموية المتكاملة، حيث وجه الرئيس السيسي بالاهتمام بكل التفاصيل التنفيذية للمشروع؛ لتكون متسقة مع سمة ومكانة تلك البقعة المقدسة من أرض مصر، ولتقديمها للإنسانية وجميع الزائرين من شتى بقاع الأرض على النحو الأمثل، تقديرا لقيمتها الروحية الفريدة.