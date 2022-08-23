معلومات مهمة عن النهر الأخضر.. رئة «الإدارية» ومساحته 3 أضعاف «هايد بارك»

دشّنت الدولة العديد من المشروعات القومية الكبرى، التي خططت لها وهي تضع نصب أعينها هدفا واحدا وهو «المواطن»، حيث انصبّت الجهود على تغيير وجه الحياة في مصر، وتحسين حياة المصريين ورفع مستوى الخدمات المقدمة لها، وزيادة الاستثمارات التي بدورها ستزيد فرص العمل.

من بين المشروعات القومية التي نفذتها الدولة، العاصمة الإدارية الجديدة، التي تضم بين جنباتها النهر الأخضر «الأطول في العالم»، والذي يعد أكبر متنزه في العالم، حيث يقع على مساحة 1000 فدان، ويضم بحيرتين صناعيتين، ومنطقة الحدائق المركزية «كابيتال بارك».

وترصد «الوطن» في السطور التالية، كل ما تريد معرفته عن النهر الأخضر في العاصمة الإدارية، وفقا لما صدر عن وزارة الإسكان والمرافق، في بيانات سابقة.

النهر الأخضر في العاصمة الإدارية

يقع النهر الأخضر فى العاصمة الإدارية على مساحة 1000 فدان، ويبلغ طوله نحو 11 كيلو متر، ويضم جميع الأنشطة الترفيهية والثقافية والتعليمية، حيث يخترق العاصمة الإدارية من شمالها إلى جنوبها، ويعتبر أكبر متنزه في العالم.

تبلغ مساحة النهر الأخضر في العاصمة الإدارية 3 أضعاف حديقة هايد بارك الموجودة في العاصمة البريطانية لندن، فضلا عن أنّ جميع الجامعات والمدن في العاصمة الجديدة ترتبط بالنهر الأخضر.

مسارات للمشاه والدراجات

و النهر الأخضر في العاصمة الإدارية مفتوح للزيارات، كما يتيح شبكة متكاملة من مسارات المشاه والدراجات للأشخاص من جميع الأماكن للاستمتاع بالمتنزهات، ويبلغ طوله أكثر من 10 كم.

أشجار ونباتات نادرة

وتضم منطقة الحدائق المركزية بالنهر الأخضر في العاصمة الإدارية الجديدة، مجموعة من الأشجار والنباتات النادرة، كما تعد الحديقة المركزية من أكبر الحدائق حول العالم، وتتميز أحياء العاصمة الجديدة بوجود حدائق خضراء يستطيع السكان من خلالها الوصول إلى الحديقة الرئيسية سيرًا على الأقدام، كما توفر مناطق ترفيهية بمعايير عالمية.

رئة العاصمة الإدارية

نظرا للمساحة الضخمة للنهر الأخضر في العاصمة الإدارية، واحتوائه على مساحات واسعة من الحدائق، يعد النهر بمثابة رئة العاصمة الإدارية، إذ يساعد على تنقية الجو وجعلها مدينة متكاملة متمتعة بالهواء النقي على مدار اليوم.

ويعد النهر الأخضر في العاصمة الإدارية، حلقة الوصل بين سلسلة من الأحياء العمرانية الذكية، كما يعتمد في الري على مياه الصرف المعالجة ثلاثيًا، ومصمم شبكة صرف ذكية تحت الأشجار، وذلك لتجميع المياه التي تروي بها الحدائق يوميا في خزانات، ومن ثم تنطلق إلى بحيرات النهر، ثم يعاد استخدامها في الري مرة أخرى.

وراعى تصميم النهر الأخضر في العاصمة الإدارية، القواعد والمعايير العامة للبناء الصحي، إضافة إلى الاستفادة من الإضاءات الطبيعية والسخانات الشمسية، والاستفادة القصوى من المخلفات الطبيعية بصورة صحية متكاملة، تميز مدينة العاصمة الإدارية، عن غيرها من المدن الجديدة.

ويلعب النهر الأخضر في العاصمة الإدارية دورا مهما لجذب الكثير من راغبي الرفاهية والتميز إلى مدينة العاصمة الإدارية، فهو يعتبر أطول سلسلة حدائق في العالم والمتنفس والمتنزه الأكبر على مستوى العالم العربي والشرق الاوسط، ويعد بمثابة نهر النيل داخل مدينة العاصمة الإدارية الجديدة.