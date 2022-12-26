محافظ بورسعيد يتفقد مستشفى الزهور ويلتقي بعدد من المواطنين

تفقد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم الاثنين، سير وانتظام العمل داخل مستشفى الزهور، التابعة لمنظومة التأمين الصحي الشامل، للوقوف على مستوى الخدمات الطبية والصحية المقدمة للمواطنين، وذلك في إطار المتابعة المستمرة لسير العمل داخل المنشٱت الطبية،

ورافق «الغضبان» المهندس عمرو عثمان، نائب المحافظ، واللواء عاطف وجدي، السكرتير العام للمحافظة، والدكتور مصطفى شعبان، رئيس هيئة الرعاية الصحية ببورسعيد، والدكتور محمد محسن، مدير المستشفى.

ومر محافظ بورسعيد على عدد من الأقسام، للتأكد من كفاءة الرعاية الطبية المقدمة للمواطنين والمنتفعين بالمنظومة، مشيدا بدور أطقم الأطباء والتمريض في سرعة تقديم الخدمات، وتوفير الرعاية الطبية الكاملة للمرضى.

محافظ بورسعيد يلتقي بعدد من المواطنين

كما التقى محافظ بورسعيد، خلال تفقده أقسام المستشفى المختلفة، بعدد من المواطنين، مستفسرا منهم عن مدى رضاهم عن مستوى الخدمة الطبية المقدمة لهم داخل المستشفى.

وأشاد المواطنون بالمنظومة الصحية الجديدة، وتطور مستوى الأداء والخدمات داخل مستشفى الزهور، مؤكدين حدوث طفرة ملموسة في الملف الصحي ببورسعيد.

التأمين الصحي الشامل

وأكد اللواء عادل الغضبان، أن القطاع الطبي ببورسعيد أصبح يشهد تطورا غير مسبوق، منذ تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل، لافتا إلى أن جميع الجهات المعنية بالدولة تتابع باستمرار مستجدات المنظومة، لتحقيق أعلى معدل من الرضا للمواطنين، وتنفيذ منظومة تليق بحياة المواطن المصري.