«صحة السويس»: تدريب الكوادر الطبية استعدادا لمنظومة التأمين الصحي الشامل

استعدادات مكثفة يشهدها القطاع الصحي بمحافظة السويس، لوضع اللمسات الأخيرة بالمنشآت الصحية وتدريب الكوادر الطبية، مع اقتراب تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل خلال النصف الأول من عام 2023، بحسب ما أعلنه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء.

وقال الدكتور إسماعيل الحفناوي، وكيل وزارة الصحة بمحافظة السويس، إن المنشآت الصحية التي تشهد تطبيق منظومة التأمين الصحي أصبحت جاهزة تماما، ويتم وضع اللمسات الأخيرة لتكتمل الصورة.

مجمع التأمين الصحي

وأضاف «الحفناوي» في تصريحات لـ«الوطن»، أن الوحدات الصحية الخاصة بطب الأسرة جاهزة تماما، وعددها 29 مركزا ووحدة و6 مستشفيات، والمجمع الطبي الجديد الخاص بالتأمين الصحي دخل مرحلة الفرش والتأثيث، حيث تم بالفعل توريد أحدث الأجهزة والمستلزمات الطبية وغير الطبية من وزارة الصحة والسكان، لافتا أن اللواء عبد المجيد صقر، محافظ السويس، أصدر توجيهاته لجميع الجهات التنفيذية بالمحافظة لتذليل أي عقبات أمام تطبيق المنظومة.

تدريب الأطباء والتمريض

وتابع وكيل وزارة الصحة بالسويس، أنه تم اختيار أكثر الكفاءات القادرة على شغل وظائف مديري الوحدات والمراكز ومسئولي الجودة بالمنظومة، ليكونوا الأساس في الركيزة الأكبر في تقديم الرعاية الصحية والطبية الأمثل بمحافظة السويس، وفقا لأعلى معايير الجودة العالمية من خلال منظومة التأمين الصحي والمجمع الطبي المتكامل الذي يعد ليكون صرحا طبيا هو الأكبر في إقليم القناة، وسيتوفر به جميع التخصصات الطبية.

عقد دروات للأطباء وأطقم التمريض

وأكد «الحفناوي» أنه يتم إعداد الكوادر الطبية بالمحافظة بشكل جيد للعمل في منظومة التأمين الصحي الشامل، حيث يتم عقد الندوات والدورات في مختلف التخصصات الطبية للأطباء للإطلاع والتدريب على أحدث الوسائل الطبية، وكذلك أطقم التأمين داخل المنظومة الصحية.