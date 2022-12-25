«الرعاية الصحية»: مشروع «التأمين الشامل» فرصة لجذب المستثمرين

التقى الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، مساعد وزير الصحة والسكان، المشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، في طاولة مستديرة، كبار المسؤولين في القطاع الصحي الحكومي والجامعي والخاص والمستثمرين بالشركات الرائدة في مجال الرعاية الطبية المتقدمة والتكنولوجيا والحلول الرقمية لخدمات الرعاية الصحية، وذلك خلال زيارته للمملكة العربية السعودية، حيث أكد خلال الزيارة، أنّ مشروع التأمين الصحي الشامل فرصة مثالية لجذب المستثمرين ورواد الأعمال للاستثمار في مجال الرعاية الصحية بمصر، ومنظومة التحول الرقمي للخدمات، وتقديم حلول عصرية من شأنها تعزيز نوعية الحياة وتحسين قطاع الرعاية الصحية وتكامل خدمات الرعاية الصحية للمنتفعين.

إنجازات قطاع الرعاية الصحية

واستعرض اللقاء، أهم الإنجازات والتطورات التي شهدها قطاع الرعاية الصحية في مصر، والتجربة المصرية الرائدة في التغطية الصحية الشاملة وتطبيق التأمين الصحي الشامل، وحجم الإنجاز والدور الذي تنفذه هيئة الرعاية الصحية في تطوير نماذج الرعاية الصحية، واستحداث الخدمات الطبية والعلاجية، والحوكمة الإكلينيكية، وتدريب وتأهيل القوى البشرية، والميكنة والتحول الرقمي للخدمات، وغيرها من المحاور لضمان توفير أفضل خدمة وتكامل الرعاية الصحية للمنتفعين.

وتطرق اللقاء، إلى كيف أصبحت مصر تركز على قطاع الرعاية الصحية باعتبارها أحد المقومات الرئيسية لبلوغ أهدافها التنموية في القطاعات الأخرى، لافتًا إلى المستقبل الكبير الذي ينتظر هذا القطاع والذي يشهد تطورات كبيرة ويمتلك فرصًا استثمارية واعدة في مجال الرعاية الصحية بمصر والشرق الأوسط.

تبادل الخبرات مع السعودية في الرعاية الصحية

وتناول اللقاء، بحث سبل تبادل الخبرات وتعزيز التعاون بين الجانبين المصري والسعودي في شتى مجالات الرعاية الصحية، وأهمها مجالات الرعاية الطبية المتقدمة وتكنولوجيا الرعاية الصحية والتحول الرقمي للخدمات، ومشاركة التجارب الناجحة، وفتح قنوات جديدة للتواصل بين البلدين للاستثمار في هذا المجال.

وأكد الدكتور أحمد السبكي، رئيس هيئة الرعاية الصحية، أهمية تبادل الخبرات ومشاركة التجارب الناجحة بين الدول العربية لتحقيق أفضل مستوى من الخدمات والرعاية الصحية وأدائها لشعوبها، لافتًا إلى عمق العلاقات المصرية السعودية التاريخية والمتينة، وتابع: «نتطلع لمزيد من التعاون خلال الفترة المقبلة بهدف النهوض بمستوى قطاع الرعاية الصحية بشكل يخدم مصلحة البلدين».

شراكات مستدامة

ولفت السبكي، إلى حرص الهيئة على بناء علاقات وشراكات مستدامة في مجال الرعاية الصحية والتحول الرقمي للخدمات لتنطلق نحو أهداف واعدة وتحقيق رؤية طموحة تتماشى مع الأهداف الاستراتيجية لرؤية مصر 2030 للوصول إلى التنمية الصحية المستدامة، وتدشين أعمال ريادية في مجال الرعاية الصحية متجددة ومستدامة، واستخدام تقنيات متقدمة تساهم في تعزيز مسيرة النمو والإزدهار بقطاع الرعاية الصحية والتحول الرقمي للخدمات في مصر والوطن العربي.

وضمت الطاولة المستديرة، الدكتور عمار حجازي، وكيل مساعد وزارة الصحة السعودية للتحول الرقمي، والدكتور فهد العييري، عميد معهد الدراسات الاستشارية بجامعة القصيم، وأحمد الحناكي، مدير عام إدراة الاستثمار بالخدمات الطبية للقوات المسلحة، وإهاب الحكم الإتاسي، المدير التنفيذي بمركز التميز الوطني للترميز الطبي وحساب التكاليف، والدكتور عماد الذكير، رئيس البورد العام لشركة انتير هيلث كندا، والدكتور علي الحربي، المدير الطبي الإقليمي لمجموعة مراكز ديافيرم لغسيل الكُلى بالمملكة العربية السعودية، والدكتور سليمان محمد بن معيوف، الرئيس التنفيذي لشركة المتحدون للخدمات الإكتوارية.

كما ضمت من جانب الهيئة العامة للرعاية الصحية، الدكتور أحمد حماد، مدير عام المكتب الفني لرئيس الهيئة، إضافة إلى قيادات ومسؤولي شركة صلات لحلول الأعمال، الدكتور محمد الجمعة، عضو مجلس إدارة الشركة، وفايز الحربي، الرئيس التنفيذي للشركة، وأحمد عماد، نائب الرئيس التنفيذي للشركة، وهيثم إبراهيم، المدير المالي للشركة، وهبة فتوح، مديرة قسم التدريب في الشركة، وأيمن حريرة، مدير عمليات للشركة.