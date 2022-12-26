مطار القاهرة يستقبل زواره بمجسمات شجرة الكريسماس وزينة أعياد الميلاد

انتهت شركة ميناء القاهرة الجوي، من استعدادات استقبال العام الجديد، واحتفالات رأس السنة الميلادية، وأعياد الكريسماس داخل صالات السفر والوصول، تحت إشراف فريق من العلاقات العامة، وزُينت الصالات بأشجار الكريسماس، وبابا نويل، لخلق مناخ من البهجة والسرور للركاب والعاملين وجميع مرتادي المطار، وإتاحة الفرصة لالتقاط الصور التذكارية؛ لاستقبال عام جديد مليء بالأمن والخير والرخاء.

واستقبل مطار القاهرة الدولي ضيوف مصر، بالزينة والمجسمات، وتستعد فرق العلاقات العامة في المطارات، من أجل مشاركة المسافرين والزوار هذه الاحتفالات، بتوزيع الورود والحلوى، وتقديم الدعم اللازم لجميع رواد المطارات المصرية.

زوار المطار يحتفلون مع مجسمات الكريسماس

والتقط العديد من الركاب الصور التذكارية، داخل صالات الترانزيت في المطار، وأكد المحاسب مجدى إسحاق رئيس مجلس إدارة شركة ميناء القاهرة الجوي، حرص العاملين بمطار القاهرة الدولي، والعاملين في المطارات المصرية، بشكل عام، على إبراز مظاهر الاحتفال بالمناسبات المختلفة، ومنها احتفالات رأس السنة الميلادية، وخاصة بمطارات المدن ذات الجذب السياحي والتي تعتبر وجهة مفضلة للسائحين لقضاء عطلة عيد الميلاد في مثل هذا التوقيت من كل عام، مشيرًا إلى أنّ الشركة ما زالت تؤكد على التزامها بالإجراءات الاحترازية؛ للحد من إنتشار فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 بموجاته المتعددة وتبعاته المختلفة،

ويشهد جدول تشغيل رحلات مصر للطيران، زيادة ملحوظة في عدد الرحلات الداخلية اليومية التي تسيّرها الشركة الوطنية إلى مطارات الجذب السياحي المصرية هذا الشهر، وخاصة يومي 30 و31 من ديسمبر الجاري، مقارنة بحركة السفر الداخلي، خلال الأيام القليلة الماضية، الماضية بالتزامن مع أعياد الكريسماس وإجازات نهاية العام وأعياد الميلاد المجيد.