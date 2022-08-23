وكيل «تعليم قنا» يبحث استعدادات استقبال العام الدراسي الجديد

عقد الدكتور صبري خالد، وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا، اجتماعًا اليوم الثلاثاء، بديوان عام المديرية، مع مديري العموم بالمديرية ومديري عموم الإدارات التعليمية، في حضور منال عبدالوهاب، وكيل المديرية، وذلك لبحث استعدادات «تعليم قنا» لاستقبال العام الدراسي الجديد بما يضمن حسن سير العملية التعليمية.

يأتي ذلك في إطار الاستعداد لاستقبال العام الدراسي الجديد 2022-2023، وفي ضوء توجيهات الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بضرورة تضافر كافة الجهود والعمل على الارتقاء بالمنظومة التعليمية وتحقيق الانتظام والانضباط وتوفير عوامل الجذب للطلاب داخل جميع المدارس.

الانتهاء من عملية صيانة المدارس

وأكد وكيل تعليم قنا، خلال الاجتماع، ضرورة متابعة الانتهاء من أعمال الصيانة البسيطة والشاملة وجاهزية جميع المدارس وتوزيع جميع المعلمين على المدارس بما يضمن سد العجز في مختلف التخصصات قبل بدء العام الدراسي الجديد وفقاً للقرار الوزاري 202، وحصر جميع معلمي المواد الدراسية ومراجعة التجهيزات المدرسية والمباني ومتابعة نظافة المدارس من الداخل «أفنية وفصول دراسية ودورات مياه وحجرات أنشطة وأسوار»، ومتابعة أعمال توريد الكتب المدرسية، وكذلك التأكد من عدم وجود رواكد فوق أسطح المدارس أو خلف الأسوار وإصلاح الأثاث المدرسي وصيانته.

وشدد «خالد» على عدم مخاطبة المحافظة أو الوزارة أو أي مديرية من مديريات الخدمات، إلا بعد العرض على وكيل الوزارة.

زيارات ميدانية للمدارس

كما وجه بضرورة متابعة زيارات الموجهين للمدارس وإرسال التقارير إلى الإدارات التعليمية وتشكيل لجنة الصحة المدرسية بكل مدرسة، ورفع تقرير يومي من لجنة الصحة المدرسية للإدارة، وتقرير شامل من غرفة عمليات الإدارة للمديرية التي تتولى إرسال تقريرا للوزارة ومراجعة تنسيق رياض الأطفال والصف الأول الابتدائي والأول الإعدادي والأول الثانوي بجميع المدارس العامة والفنية.

وفي نهاية الاجتماع وجه وكيل الوزارة بضرورة تضافر كافة الجهود والعمل على تحقيق نتائج مشرفة، متمنياً المزيد من النجاحات والإنجازات وعام دراسي موفق لجميع الطلبة والقائمين على المنظومة التعليمية.