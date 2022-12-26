متحدث «الصحة»: العيادات المسائية بالمستشفيات تقلل الضغط على أقسام الطوارئ

قال الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، إن العيادات المسائية هدفها التسهيل على المواطنين، وتحقق دخل أعلى للعاملين في القطاع الصحي، وتقلل معدلات التردد على أقسام الطوارئ، ما يزيد من صعوبة تقديم الخدمة للمحتاجين فعليًا، فالمريض الذي لا يحتاج لخدمة طارئة يتوجه للعيادات المسائية.

وأضاف «عبدالغفار» خلال مداخة هاتفية لبرنامج «صباح الخير يا مصر» من تقديم جومانا ماهر ومصطفى كفافي، عبر فضائية المصرية المصرية والقناة الأولى، أن العيادات المسائية تؤدي نفس أعمال العيادات الصباحية، بالإضافة إلى زيادة معدلات التشغيل وفترة العمل؛ إذ أنها متاحة حتى الثامنة مساءً، مشيرًا إلى أنه يتم تحويل المترددين على تلك العيادات لعمل الفحوصات اللازمة في حالة إجراء عمليات جراحية، وتحديد مدى حاجته للحجز بالمستشفى والتحضير لما قبل التدخل الجراحي، ومن ثم إعطاء موعد إجراء العملية.

المستشفيات المملوكة للدولة تنقسم حسب تبعيتها الإداراية

وأوضح أن المستشفيات المملوكة للدولة تنقسم باعتبار تبعيتها الإداراية إلى مجموعة أقسام، فمثلًا وزارة الصحة لديها مستشفيات قسم القطاع العلاجي المتمثلة في المستشفتات المركزية والعامة، ويتبعها أيضًا مستشفيات أمانة المراكز الطبية المتخصصة والمستشفيات التعليمية، إلى جانب مستشفيات المؤسسة العلاجية، مشيرًا إلى أن المستتشفيات الجامعية تابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، ويُنظم عملها المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية.

مفهوم مكاتب خدمات المواطنين الجديد

وأشار المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، إلى أن مكاتب خدمات المواطنين متواجدة منذ سنوات ماضية كثيرة، ولكن ما نعمل عليه الآن هو تغير مفهوم مكتب خدمة المواطن، موضحًا أن مكتب خدمة المواطن قديما كان يتعلق بتلقي الشكاوى في حالة تعرض المواطن لنوع من التقصير، بينما الآن يعمل هذا المكتب على مساعدة المواطنين في تلقي الخدمات المتواجدة في المستشفى بسهولة ويُسر، وذلك التوجه الجديد يدعمه الدكتور خالد عبدالغفار بقوة.