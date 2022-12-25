نتيجة الكشف الطبي تكافل وكرامة 2022 على موقع وزارة الصحة

أكدت وزارة التضامن، أنّه يشترط للحصول على الدعم النقدي «كرامة» أن يقدم شهادة قومسيون طبي رسمية؛ لتبين درجة إعاقة تبدأ من درجة 50 أوغيرها من الوثائق المطلوبة، حيث يصرف دعم «كرامة» لأصحاب العجز أوالمرض المزمن الذي يحول بينه وبين العمل أو ينقص من قدرته على العمل ويثبت المرض أو الإعاقة بالفحص الطبي.

نتيجة الكشف الطبي في تكافل وكرامة 2022

وأشارت وزارة التضامن الاجتماعي، إلى أنّ نتيجة الكشف الطبي في تكافل وكرامة 2022، تكون بعد إجراء الكشف الطبي في مستشفيات وزارة الصحة، حيث تتيح وزارة الصحة استعلام كشف تكافل وكرامة، على موقعها الرسمي من خلال الرابط المرفق هنا.

وأتاحت وزارة الصحة رابط استعلام كشف تكافل وكرامة على موقعها المرفق هنا، حيث يقوم المستعلم بكتابة الرقم القومي المكون من 14 رقما، ثم الضغط على بحث.

وأكدت وزارة التضامن الاجتماعي، أنّه يجب الذهاب في تاريخ الكشف الطبي الذي تم تحديده، وبعد إجراء الكشف يجب الذهاب إلى وحدة الشؤون الاجتماعية التابع لها محل الإقامة لإستكمال الأوراق، لافتة إلى أنّه في حالة عدم استيفاء الأوراق يتم تجهيز الأبحاث والأشعة التى تُطلب من اللجنة، وإعادة تحديد موعد آخر.

وأشارت التضامن إلى أنّه من خلال موقع وزارة الصحة يمكن «حجز موعد كشف طبي، تعديل موعد الكشف الطبي، استكمال أوراق الكشف الطبي، حجز تظلم، والاستعلام عن نتيجة الكشف الطبي».

ولفتت التضامن إلى أنّ قيمة دعم تكافل وكرامة تكون كالتالي:

- 500 جنيه متوسط الصرف للأسرة المستفيدة من تكافل.

450 جنيها شهريًا للأشخاص ذوي الهمم من مستفيدي كرامة الذي يمنح للمسنين وذوي الإعاقة أكتر من 50%.

- 450 جنيهًا شهريًا للمسنين من مستفيدي دعم كرامة.

- 350 جنيهًا لمستفيدي كرامة من الأيتام.