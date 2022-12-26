توزيع ألف زي مدرسي رياضي على أبناء الأسر الأولى بالرعاية في بني سويف

سلّمت أمل ابو عزوز وكيل وزارة التضامن الاجتماعي ببني سويف، يرافقها المهندس خالد بدوي الرئيس التنفيذي لمجموعة «تيتان» العالمية، 1000 زي مدرسي رياضي لطلاب المدارس غير القادرين بتكلفة 400 ألف جنيه، وبالتعاون بين المجموعة ووزارتي التربية والتعليم والتضامن الاجتماعي كمساهمة مجتمعية، وذلك في الاحتفالية التي أقيمت بنادي الشرطة بمدينة بنى سويف.

وشهدت الاحتفالية حضور كل من توني عثمان مدير العلاقات العامة والخارجية والمشاركة المجتمعية بمجموعة «تيتان» للأسمنت، والمهندس محمد خميس رئيس القطاع الصناعي، والمهندس حسام طه مدير مصنع أسمنت بني سويف، وأمل أبو عزوز وكيل وزارة التضامن، ومدير عام إدارة بني سويف التعليمية احمد عزت.

بروتوكولات متنوعة لدعم الأسر الاكثر احتياجًا

وقال توني عثمان، مدير العلاقات العامة والخارجية بمجموعة «تيتان»، إن هذا الدعم بإبرام البروتوكولات المتنوعة يأتي في إطار توجيهات المهندس خالد بدوي الرئيس التنفيذي للمجموعة بالتواصل الدائم والمستمر مع كل المديريات والقطاعات الخدمية داخل المحافظة ولدعم الأسر غير القادرين وتوفير الدعم لهم.

30 ماكينة خياطة للسيدات من ذوي الاحتياجات الخاصة

وأكد توني عثمان أن المهندس خالد بدوي الرئيس التنفيذي لمجموعة تيتان العالمية قام بزيارة جمعية الوفاء والأمل لافتتاح مشغل خياطة السيدات، والذي يحتوي على 30 ماكينة خياطة بتكلفة 300 ألف جنيه، حيث يعمل بالمشغل السيدات من ذوي الاحتياجات الخاصة، وأن المجموعة قامت بتوفير المكان ودعمه وتوفير دخل للسيدات من خلال التعاون مع جميعة الوفاء والأمل بتجهيز المكان وقيام فرع المجلس القومي للمرأة ببني سويف برئاسة نرمين محمود مقرره الفرع بتدريب تلك السيدات للعمل على الماكينات من خلال مدربين على أعلى مستوي لتدريبهن.