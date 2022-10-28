جدول امتحان شهر أكتوبر ثانية ثانوي 2022 محافظة بني سويف.. تبدأ 30 أكتوبر

أعلنت مديرية التربية والتعليم في بني سويف جدول امتحان شهر أكتوبر ثانية ثانوي 2022 محافظة بني سويف، علمي وأدبي جميع المدارس التابعة لها، وفقا لقرار وزارة التربية والتعليم بعقد امتحانات شهرية تدخل ضمن أعمال السنة، وتستمر لمدة 10 أيام، أثناء اليوم الدراسي وبما لا يخل بسيره.

موعد امتحان شهر أكتوبر تانية ثانوي 2022 محافظة بني سويف

وحددت مديرية التربية والتعليم في بني سويف، موعد امتحان شهر أكتوبر تانية ثانوي 2022، حيث تبدأ الأحد 30 أكتوبر بمادة اللغة العربية للشعبتين العلمية والأدبية، الإثنين 31 أكتوبر اللغة الأجنبية الأولى للشعبتين العلمية والأدبية، والثلاثاء 1 نوفمبر رياضيات.

الأربعاء، 2 نوفمبر اللغة الأجنبية الثانية، والخميس، 3 نوفمبر، الأحياء للشعبة العلمية، والتاريخ للشعبة الأدبية، والأحد 6 نوفمبر، الفيزياء للشعبة العلمية، والفلسفة للشعبة الأدبية، والإثنين 7 نوفمبر، الميكانيكا للشعبة العلمية وعلم النفس للشعبة الأدبية.

الثلاثاء 8 نوفمبر، الكيمياء للشعبة العلمية والجغرافيا للشعبة الأدبية، والأربعاء، 9 نوفمبر، التربية الدينية والمواطنة، للشعبتين، والخميس 10 نوفمبر الكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات.

تفاصيل امتحان شهر أكتوبر ثانية ثانوي 2022 بني سويف

ومن المقرر أن تكون الامتحانات في الحصة الأولى من اليوم الدراسي، وبما لا يخل بسيره أو انتظام الدراسة طوال اليوم، بما يساهم في تواجد الطلاب داخل المدارس وفقا للقرار الوزاري رقم 168 لسنة 2022، والتنبيه بتفعيل درجات المواظبة والسلوك.

ضوابط امتحانات شهر أكتوبر ثانية ثانوي

وشددت مديرية التربية ضوابط امتحانات شهر أكتوبر تانية ثانوي 2022، خلال تعليماتها للطلاب على ضرورة إحضار ورقة فلوسكاب مكتوب عليها الاسم بالكامل والفصل والمادة، مؤكدة تخصيص معلمين للملاحظة على الطلاب أثناء فترة الامتحانات وسيتم تسليم أوراق الإجابة بكنترول المدرسة وغير مسموح نهائيا باصطحاب الموبايل إلى المدرسة، والالتزام بالزي المدرسي.