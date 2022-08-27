حياة كريمة: توفير 28 سيارة إسعاف في 14 نقطة على مستوى محافظة بني سويف

قال محمد جبر منسق حياة كريمة ببني سويف، إن المبادرة قدمت العديد من المشروعات في مركزي نصر وببا بعد دخولهما في المرحلة الأولى من مشروعات المبادرة، لافتا إلى أن المبادرة نفذت مشروعات لـ 14 نقطة إسعاف بين إنشاء جديد وإحلال وتجديد ورفع الكفاءة بنسبة تعدت الـ90%، وخلال شهر سيكون تم الانتهاء من النقاط بإجمالي 28 سيارة إسعاف مجهزة على أعلى مستوى.

تخطيط أماكن نقاط الإسعاف

وأوضح «جبر» في مداخلة هاتفية لبرنامج «المبادرة»، والمذاع عبر قناة «إكسترا نيوز»، أن حياة كريمة تدرس مكان إنشاء نقطة الإسعاف جيدا بالتنسيق مع وزارة الصحة، خاصة في محيط القرى على الطرق الرئيسية والمحاور الجديدة التي تم افتتاحها مؤخرا، مشيرا إلى أن الهدف من اختيار مكان النقاط خدمة أكبر عدد ممكن من المواطنين.

تعاون الوزارات في مشروعات حياة كريمة

وأشار محمد جبر إلى أن مشروعات حياة كريمة تتم من خلال التنسيق على أعلى مستوى بين مختلف الجهات الممثلة للصحة والوحدات المحلية والتنمية ومحافظة بني سويف، مشددا على أن محافظ بني سويف يعقد اجتماعا قبل العمل على أي نقطة للتأكد من تنفيذ المشروعات أو الخدمات على أعلى مستوى ممكن.

وأكد منسق حياة كريمة في بني سويف، أن المنشآت القديمة في المحافظة كانت مصممة لوقتها ولم يتم تطويرها على مدار سنوات بالتزامن مع زيادة عدد السكان، لافتا إلى أن عدد السكان في الوحدات المحلية وصل إلى30 ألف نسمة في بعض الوحدات.