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أحمد الطاهري.. حوارات مع رموز النخبة السياسية في «مانيفستو» على 9090

كتب:

أحمد حسين صوان
01:15 م | الإثنين 26 ديسمبر 2022
أحمد الطاهري

أحمد الطاهري

نجاحاتٌ عدة، حققها الكاتب أحمد الطاهري، في العمل الإذاعي والصحفي والتليفزيوني، سواء كان كاتبًا أو مُذيعًا أو حتى مسؤلاً في مؤسسة إعلامية كبرى، حيث يُقدم رؤى تحليلة لمختلف الأحداث السياسية، وحاضرًا بتغطياته في جولات الرئيس الخارجية، كما قدّم عددًا من البرامج الإذاعية عبر الراديو 9090، وحققت نجاحًا جماهيريًا كبيرًا، لعل أبرزها مانيفستو».

برنامج «مانيفستو» لـ أحمد الطاهري، يُذاع يوم الثلاثاء من كل أسبوع، في تمام الساعة الثانية عشر ظهرًا، حيث يهدف البرنامج لتسليط الضوء على كواليس العمل الإعلامي والصحفي والبرلماني في مصر، من خلال فقرات «إنت مين – الجورنالجي – عالم تاني».

وترصد «الوطن» أبرز المعلومات عن أحمد الطاهري، وهي كالتالي:-

- رئيس تحرير مجلة «روزاليوسف».

- رئيس قطاع القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة.

- بدأ مع الراديو 9090 عام 2015، ببرنامج «واحد شارع مجلس الشعب».

- حقق برنامجه «مانيفستو» نجاحًا كبيرًا عبر 7 مواسم شهدت حوارات لرموز النخبة السياسية.

- قدّم برنامج «كلام محترم» في رمضان.

- قدّم تغطيات للراديو، أبرزها الانتخابات الأمريكية 2016، وجولات الرئيس الخارجية.

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بقلم أحمد حسين صوان

محرر صحفي بقسم الفن، وحاصل على بكالوريوس إعلام من المعهد الدولي العالي للإعلام دفعة 2015.