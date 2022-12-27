أسعار الفاكهة في الأسواق المحلية اليوم الثلاثاء

استقرت أسعار الفاكهة اليوم في الأسواق المحلية، وكذلك التجزئة، وبينها سوق العبور، ولم تتغير أسعار الأصناف المختلفة منها سواء موز أو برتقال أو جوافة.

وتستعرض «الوطن»، أسعار الفاكهة اليوم، في الأسواق المحلية وسوق العبور وفق الموقع الرسمي الإلكتروني للسوق.

أسعار الفاكهة في سوق العبور

ثبات ملحوظ سجلته أسعار الفاكهة اليوم في سوق العبور، حيث تراوح البرتقال بين 4 و7 جنيهات، والبلح الرملي بين 4 و8 جنيهات، والبرتقال السكري بين 4 و6 جنيهات، والتفاح بين 18 و20 جنيها، واليوسفي بين 4 و8 جنيهات.

سعر القشطة في سوق العبور

تراوح سعر القشطة البلدي بين 10 و20 جنيهًا، وتراوح سعر الكنتالوب بين 4 و8 جنيهات، وسعر الجوافة بين 4 و8 جنيهات، تراوح سعر العنب الأحمر بين 5 و10 جنيهات.

أسعار الفاكهة في السوق المحلية

تراوح سعر الكيلو من التفاح بين 20 و28 جنيهًا، تراوح سعر البلح الأحمر بين 8 و10 جنيهات، وتراوح سعر الموز بين 12 و15 جنيهًا، سجل سعر الكيلو من البرتقال البلدي اليوم، نحو 6 جنيهات.

وصل سعر الكيلو من اليوسفي بين 8 و10 جنيهات، تراوح سعر الجوافة بين 8 و12 جنيهًا، تراوح سعر كيلو الفراولة بين 15 و20 جنيهًا، تراوح سعر الكيلو من الرمان بين 8 و15 جنيهًا، تراوح سعر البرتقال بين 6.5 جنيه و10 جنيهات.