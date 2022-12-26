رئيس «النصر للكيماويات»: المصانع الجديدة صديقة للبيئة وعالية الإنتاج

قال اللواء دكتور إيهاب عبدالسميع رئيس مجلس إدارة شركة النصر للكيماويات الوسيطة، إنَّ الجديد من إنتاج شركات النصر هو إقامة مصنعين، هما مصنعي إنتاج الغازات الطبية والصناعية، والذين ينتج عنهم طاقة إنتاجية للشركة بنحو 200 طن من غاز الأكسجين، وهو ما يوفر الخدمة الإنتاجية الخدمة الطبية وغاز الأكسجين لـ250 مستشفى مدني، وهو ما يجعل مصر لديها القدرة في حال حدوث أي جائحة؛ على توفير الأكسجين اللازم، وعدم الحاجة لاستيراد الأوكسجين من الخارج.

توفير غاز النيتروجين وغاز الكربون لخدمة قطاع البترول

وأضاف «عبدالسميع»، في حوار على هامش افتتاح مصنعي إنتاج الغازات الطبية والصناعية ومحطة توليد الطاقة الثلاثية بمجمع الصناعات الكيماوية بـ«أبو رواش»، أنَّ مصنعي إنتاج الغازات الطبية والصناعية سيوفران غاز النيتروجين وغاز الكربون لخدمة قطاع البترول، إذ أنَّ قطاع البترول يستخدم غاز النيتروجين بعملية رفع الكفاءة والإنعاش لآبار البترول عندما يقل إنتاجها، كما يعتمد على غاز الارجون في عمليات اللحام المختلفة للهياكل المعدنية لمحطات التنقيب عن البترول.

إنتاجية أعلى واستهلاك أقل للكهرباء

واوضح رئيس مجلس إدارة شركة النصر للكيماويات الوسيطة أن مصنعي إنتاج الغازات الطبية والصناعية هم رقم 4 و5، إذ أن الشركة لديها 3 مصانع طاقتهم الإنتاجية 140 طن باليوم، والمصنعين الجدد كونهم أحدث يبلغ إنتاجهم ما يقرب من 200 طن باليوم، مشيرًا إلى أن المصنعين الجدد يختلفان عن المصانع السابقة في كون استهلاكهما من الكهرباء أقل بنسبة 30% عن المصانع القديمة، وهو ما يحقق وفر اقتصادي بعمليات التشغيل، إضافة إلى تحقيقه مردود أعلى للبيئة، مؤكّدًا أنَّ مصر كانت بحاجة إلى هذه الطاقة الإنتاجية التي سينتجها المصنعين.