السيسي: المستشفيات الخيرية يجب ألا تعتمد على التبرعات وحدها

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إنّ المستشفيات الخيرية لا يجب أن تكون قائمة على التبرعات فقط، متابعا أنّ إحدى الجمعيات الأهلية افتتحت قبل عامين مستشفى، وحينها استفسر من المسؤول عنها إن كان لديه «ريع ثابت» بعيدا عن التبرعات للإنفاق على المستشفى، فجاءته الإجابة «لا»، فأكد للمسؤول أنّ ما يسير فيه غير صحيح.

وأضاف الرئيس السيسي، خلال كلمته في افتتاحه مصنعي إنتاج الغازات الطبية والصناعية ومحطة توريد الطاقة الثلاثية بمجمع الصناعات الكيماوية في المنطقة الصناعية بأبو رواش، أنّه لا يجوز بناء مسار منتظم على فرضية غير منتظمة، وهي تبرعات المواطنين القابلة للزيادة أو النقصان.

وتابع الرئيس: «قولت له إذا تكلّف المستشفى 20 مليون جنيه، فيجب أن يكون هناك نفس الرقم في البنك، للمساعدة على استقرار العلاج في المستشفى، فقال المسؤول إنّ الأمر غير ممكنا»، مضيفا أنّه تحدّث إلى المسؤول قبل فترة وسأله عن التبرعات، فأجابه بأنّ التبرعات كما هي ولم تنخفض، لكن التكلفة زادت والطلب ارتفع، والمستشفى ليس قادرا على رفض علاج أي مريض.