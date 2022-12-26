السيسي لـ«المقبلين على الزواج»: أجلوا الإنجاب حتى تتأكدوا من قدرتكم على الحياة سويا

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إنّ قانون الأحوال الشخصية الجديد لن يشهد تعميم التجارب الشخصية أو الاستثناءات، مطالبا المقبلين على الزواج بتأجيل الإنجاب سنتين أو 3، للتأكد من قدرتهم على العيش سويا وتحمّل مصاعب الحياة.

وأضاف الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال كلمته في افتتاح مصنعي إنتاج الغازات الطبية والصناعية ومحطة توليد الطاقة الثلاثية بمجمع الصناعات الكيماوية بأبو رواش، أنّ إجراءات الكشف الطبي المنصوص عليها في القانون تستهدف الحفاظ على سلامة العقد، ليكون مبنيا على الشفافية، لافتا إلى تخصيص لجنة يترأسها قاضٍ للكشف الطبي، وستكون النتائج مميكنة عن طريق وزارة الصحة لضمان سلامة التحاليل لطمأنة الأهالي.

ولفت الرئيس إلى أهمية الكشف الطبي للمقبلين على الزواج، قائلا إنّ الوضع تغيّر عما كان عليه في الماضي، وأصبحت الفرصة متاحة بشكل أكبر لتحديد نسبة العيب في الإنجاب.