الأجهزة الأمنية في القاهرة تواصل جهودها بمكافحة جرائم الاتجار بالمخدرات

تكثّف الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، بالاشتراك مع مديرية أمن القاهرة، جهودها لضبط الخارجين عن القانون، ما أسفر عن ضبط شخصين حال وجودهما بدائرة قسم شرطة المرج، وبحوزتهما كمية من الحشيش المخدر وزنت كيلو جرام، ومبلغ مالي، و3 هواتف محمولة، وبمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الاتجار، والمبلغ المالي من متحصلات البيع، والهواتف المحمولة لتسهيل الاتصال بعملائهما.

كما أسفرت الحملات عن ضبط أحد الأشخاص حال وجوده بدائرة قسم شرطة المرج، وبحوزته كمية من الهيروين المخدر وزنت 500 جرام، وفرد محلي، وميزان حساس، ومبلغ مالي، وهاتفين محمولين، وبمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار، والمبلغ المالي من متحصلات نشاطه الإجرامي، والهاتفين لتسهيل التواصل مع عملائه، والسلاح الناري بقصد الدفاع عن نشاطه الإجرامي.

وجرى ضبط أحد الأشخاص له معلومات جنائية حال وجوده بدائرة قسم شرطة دار السلام، وبحوزته 3 فرد محلي وعدد من الطلقات لذات العيار، وكمية من مسحوق الهيروين المخدر، ومبلغ مالي، وبمواجهته اعترف بحيازته للأسلحة النارية بقصد التشاجر، والمواد المخدرة بقصد الاتجار والمبلغ المالي من متحصلات نشاطه الإجرامي.

يأتي ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، خاصة جرائم الاتجار بالمواد المخدرة وملاحقة وضبط مرتكبيها من العناصر الإجرامية، وتحرر المحضر اللازم، وجار اتخاذ الإجراءات القانونية.