الأربعاء.. التحالف الوطني يطلق آخر قوافل 2022 في قرية «أم دومة» بسوهاج

التقى اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، اليوم الاثنين، أعضاء التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، بحضور أحمد سامي القاضي نائب المحافظ؛ لبحث الاستعدادات النهائية لإطلاق القافلة الشاملة الختامية لعام 2022م، الأربعاء المقبل، بقرية «أم دومة» بمركز طما، والتي ينفذها التحالف بالتعاون مع محافظة سوهاج، وبمشاركة العديد من المؤسسات الأهلية والخيرية، وتتضمن عددًا من الفعاليات والأنشطة «قافلة طبية، معرض ملابس، كرنفال للأطفال، مواد اجتماعية، ندوات توعية، تمكين اقتصادي، جزء خاص بالأجهزة التعويضية».

حضر الاجتماع وكلاء وزارات «التضامن الاجتماعي، والتربية والتعليم، والشباب والرياضة، والصحة، وممثلي الأمن والمرور »، وأيوب عبد العزيز رئيس مركز ومدينة طما، وسيمون ناصر ممثل التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي.

24 مؤسسة تشارك في القافلة

ووجه محافظ سوهاج، الشكر للتحالف الوطني والجمعيات المشاركة ودعمها المجتمعي للأسر الأولى بالرعاية خاصة في قرى المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، مؤكدا على تقديم كافة أوجه الدعم، وتذليل أية معوقات؛ لإنجاح القافلة وتحقيق أهدافها، والوصول إلى أكبر عدد من المواطنين، لافتا إلى دعم المحافظة لكافة المبادرات والأنشطة المجتمعية المختلفة، في سبيل تقديم أفضل مستوى من الخدمات للمواطنين، مشيرا إلى أهمية دور مؤسسات المجتمع المدني، والجمعيات الأهلية في مشاركة الحكومة من أجل توفير حياة كريمة للمواطنين، وخاصة الفئات الأكثر احتياجا.

يذكر أن القافلة الشاملة يشارك بها 24 مؤسسة وجمعية مختلفة، من أعضاء التحالف الوطني الأهلي التنموي، بالإضافة إلى الاتحاد العام للجمعيات، وبدأت فعالياتها في أكتوبر الماضي بقرية «أولاد عليو» بمركز البلينا، ويختتم التحالف فعالياته لعام 2022م بقرية «أم دومة» بمركز طما.