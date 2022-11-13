التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي يطلق المرحلة الخامسة من قوافل ستر وعافية بالغربية

أطلق التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، اليوم، المرحلة الخامسة من قوافل «ستر وعافية» لأهالي قرية كفر حجازي التابعة لمركز المحلة الكبرى بمحافظة الغربية، بمشاركة أكثر من 15 عضوا من أعضاء التحالف الوطني، لتقديم خدمات لأكثر من 10 آلاف مواطن بالمحافظة.

قوافل «ستر وعافية»

يأتي تنفيذ قوافل «ستر وعافية» تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بدعم الفئات الأولى بالرعاية، والأكثر استحقاقا، وتماشيا مع جهود التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، وفقا لخطة الحماية المدنية الخاصة بالتحالف، التي جرى وضعها لتقديم الدعم اللازم للأسر الأكثر احتياجا بجميع محافظات الجمهورية، لتخفيف العبء عليهم، وكذلك حدة الآثار السلبية للأزمة الاقتصادية العالمية، والمساهمة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة في جميع المجالات وتوطينها بأجهزة الدولة المصرية المختلفة، بما يتماشى مع رؤية مصر 2030.

قوافل طبية وتركيب أجهزة تعويضية

تقدم القافلة مجموعة متنوعة من الخدمات للمواطنين، تشمل قافلة طبية تضم العديد من التخصصات للكشف والعلاج والمتابعة وقياس النظارات الطبية والضغط والسكر، وكذلك تركيب أجهزة تعويضية لذوي الهمم، وتوفير سيارة لصيانة الأجهزة التعويضية والكراسي المتحركة، بالإضافة إلى حملات توعوية للكشف المبكر عن سرطان الثدي والصحة الإنجابية، وخدمات تنظيم الأسرة وبرنامج وعي للأطفال.

تتضمن القافلة أيضا، حملة طرق الأبواب لتوزيع مواد غذائية ولحوم وبطاطين ضمن حملة دفا الشتاء من مؤسسات التحالف، بجانب إقامة كرنفال للأطفال ومسرح للعرائس، وإقامة معرض ملابس بالمجان، وغيرها من الأنشطة.

التمكين الاقتصادي

بجانب ذلك، تهتم القافلة بشق التمكين الاقتصادي المتمثل في تمويل بعض المشروعات، والمساعدة في إقامة مشروعات أخرى، وكذلك توجيه رسائل للحفاظ على البيئة، دعما لمؤتمر المناخ Cop 27 بشرم الشيخ.

شارك في القافلة، 15 كيانا من كيانات التحالف وهي «جمعية رعاية مرضى الكبد- جمعية مصطفى محمود- صناع الخير- راعي مصر- صناع الحياة- الأورمان- الهيئة القبطية الإنجيلية- مؤسسة بهية- الجمعية المصرية لتنظيم الأسرة- مؤسسة أبو العينين- بنك الطعام المصري- مؤسسة العربي- مصر الخير» بمشاركة أكثر من 2000 متطوع.

يُذكر أن التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، أطلق أول قافلة شاملة للتحالف بمحافظة سوهاج، التي جاءت تحت شعار «ستر وعافية1»، بقرية أولاد عليو بمركز البلينا بمحافظة سوهاج، فيما انطلقت قافلة «ستر وعافية 2 »، بمركز كفر شبين بمحافظة القليوبية.

بينما استهدفت قافلة «ستر وعافية 3»، أهالينا بقرية البليدة بمركز العياط بمحافظة الجيزة، وحلت قافلة «ستر وعافية 4» بقرية القاشة التابعة لمركز البرلس بمحافظة كفر الشيخ، وتصل اليوم المرحلة الخامسة بمحافظة الغربية.