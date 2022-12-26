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«خطة النواب»: الإفراج عن البضائع المخزونة بالمواني سيخفض الأسعار

كتب:

عمرو صالح
03:01 م | الإثنين 26 ديسمبر 2022
المهندس ياسر عمر وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب

المهندس ياسر عمر وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب

قال المهندس ياسر عمر وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، في تصريح خاص لـ «الوطن»، إنَّ توجيه الرئيس عبدالفتاح السيسي بالإفراج عن البضائع المتوقفة في الموانئ سيسهم في توفير النواقص  من مستلزمات السوق المصرية، إلى جناب خفض الأسعار، مبينًا أنَّ قرارات البنك المركزي التي اتخذت خلال الفترة الماضية ساهمت بشكل كبير في توفير العملة الصعبة.

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