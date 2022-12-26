حصاد الإسكندرية في 2022.. مشروعات تنموية تعيد عروس البحر لرونقها

شهدت الإسكندرية خلال عام 2022 افتتاح وتطوير مشروعات مهمة، هدفت في الأساس إلى عودة المدينة الساحلية إلى رونقها كعروس للبحر الأبيض المتوسط، في ظل توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي باستمرار تطوير البنية التحتية لتسهيل حياة المواطنين.

وترصد «الوطن» خلال السطور التالية أبرز مشروعات الإسكندرية خلال عام 2022 بحسب ما أعلنته محافظة الإسكندرية، وعلى رأسها تطوير محطة مصر وانشاء كوبري 45، إضافة إلى مشروع كامل لمنع غرق الإسكندرية، وفصل مياه الأمطار عن الصرف الصحي وختاما بافتتاح محور التعمير.

تطوير ميدان محطة مصر

يعد تطوير ميدان محطة مصر، أهم إنجازات عام 2022 في الإسكندرية، لتتحول من العشوائية إلى مكان تراثي جميل بتكلفة 350 مليون جنيه، حيث تحوي مناطق سياحية واقتصادية ذات عائد استثماري للمواطن والدولة، إضافة إلى الفائدة التي تتعلق بالحركة المرورية في الميدان.

وشمل التطوير إنشاء 4 مواقف متطورة لسيارات الأجرة والأتوبيسات، بمسارات دائرية كاملة لحل أزمة المرور، إضافة إلى إنشاء السوق الحضرى لمحطة مصر على مساحة 4450 م2، ناهيك عن إنشاء منطقة باكيات محلات بجوار خط الترام، تتكون من دور أرضي يحتوي على 57 محلا، ودور ثان يضم 73 محلا.

كوبري ونفق 45

كوبري ونفق 45 أهم مشروعات 2022 في الإسكندرية، وهو الذي يعرف بـ«كوبري أنور السادات» على طريق الكورنيش، ويشمل نفقا من شارع السادات بعرض 19 مترا، عبارة عن 3 حارات للدخول، و3 حارات للخروج، بطول 150 مترا تقريباً مفتوح من الأعلى.

ويستمر النفق يستمر أسفل طريق الجيش بعرض 3 حارات دخول 3 حارات خروج بطول 60 مترا بارتفاع 6 أمتار وبعرض 25 مترا، يشمل نفق يمين ونفق يسار للمشاة بعرض 2.5 متر وارتفاع صافي 2.5 متر، على أن ينتهي من جهة البحر بالدوران ناحية اليسار – بعدد (2) كوبرى عبارة عن حارات للخروج 3 حارات للدخول.

حماية شواطئ الإسكندرية من التغيرات المناخية

برز مشروع حماية الشواطئ في الإسكندرية، كأحد أهم المشروعات البيئية التي تمت بالإسكندرية خلال 2022، وهو المشروع الذي يعتمد على إنشاء حائط بحري يحد من ارتفاع الأمواج التي بدأت في الارتفاع نتيجة التغيرات المناخية وهو المشروع الممتد بطول 835 مترا.

مشروع فصل مياه الأمطار عن شبكة الصرف الصحي

في 2022 بدأت الخطوات الأولى من مشروع فصل مياه الأمطار عن شبكة الصرف الصحي، وذلك لمواجهة التغيرات المناخية الواضحة والزيادات الكثيفة لمياه الأمطار علي محافظة الإسكندرية وتوجيه مياه الأمطار وإعادة استخدامها للاستفادة منها.

وتم تحديد 9 مشروعات ذات الأولوية الأولي بتكلفة تقديرية 750 مليون جنيه، في مناطق الأولوية الأولي «أمام مكتبة الإسكندرية ومنطقة كليوباترا وشارع شعراوي ولوران وشارع محمد نجيب وميدان فيكتور عمانويل وشارع النقل والهندسة وشارع قنال السويس وشارع عمر لطفي ودوران الصوفان»

وتم البدء بالفعل في 3 مشروعات مكتبة الإسكندرية ومنطقة كليوباترا ومنطقة لوران جاري الإنتهاء منهم في نسب إنجاز ممتازة للغاية.

ويتم التنسيق لتنفيذ مشروعات الإستراتيجية مع جميع الجهات التنفيذية بالمحافظة ومع إدارة المرور لتقليل التكدس المروري ولإنجاز الأعمال في أسرع وقت ممكن.

محور التعمير بالإسكندرية

ختام مشروعات عام 2022 في الإسكندرية كان بافتتاح الرئيس عبدالفتاح السيسي، محور التعمير الذي يشكل نقطة تحول لحركة المواطنين والتجارة في عروس البحر الابيض المتوسط بالتحديد من وسط المدينة إلى غربها امتداداً إلى منطقة سيدي كرير في الساحل الشمالي، إضافة إلى كونه رابط بالمنطقة الصناعية في برج العرب لميناء الإسكندرية ما يزيد من حركة التجارة.

وبرز أهمية محور التعمير بالإسكندرية كونه بداية إنشاء وتطوير شبكة طرق خدمية لمحافظة الاسكندرية، عن طريق ربط محور التعمير بالطريق الدولي الساحلي وطريق برج العرب الكافوري، عن طريق محور ماريا وربط محور التعمير بطريق القاهرة الاسكندرية الصحراوي «القوس الشرقي والبدء في انشاء محور التعمير الجديد والربط مع طريق حسن علام».