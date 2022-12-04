نقيب مهندسي الإسكندرية: مشروعات «الجمهورية الجديدة» تهتم بإعادة توزيع السكان والخدمات (حوار)

أكد الدكتور هشام سعودى، أستاذ التخطيط والعمارة المتفرغ ونقيب المهندسين بالإسكندرية، أن مشروعات «الجمهورية الجديدة» التى تنفّذها الدولة حالياً تهتم بإعادة توزيع السكان والخدمات على مستوى مصر. وقال «سعودى»، فى حوار لـ«الوطن»، إن شبكات الطرق ليست رفاهية وتسهل انتقال السكان والبضائع، ولها مردود اقتصادى واستثمارى، لأن وقت الإنسان ثروة، مشيراً إلى أن الهندسة لا تعجز عن توفير الحلول ويمكن إنشاء كوبرى يصل مباشرة إلى خارج المدينة وجعل الطريق السطحى للداخل فقط. واعتبر أن محور المحمودية أهم مشروعات الإسكندرية، لأنه داخل الحيز العمرانى ويربط بين شرق وغرب المدينة، و«أبوقير الجديدة» قفزة معمارية.. وإلى نص الحوار:

محور المحمودية أهم لأنه داخل الحيز العمرانى ويربط بين شرق وغرب المدينة

كيف ترى المشروعات التنموية التى تتم فى الإسكندرية حالياً؟

- الدولة تهتم بالإسكندرية لما لها من مكانة تاريخية ومكانية كبرى، فى ظل مشروعات الجمهورية الجديدة، التى تهتم بإعادة توزيع السكان والخدمات على مستوى مصر، أبرزها ما يجرى فى عروس البحر الأبيض المتوسط التى تعانى من مشكلات فى الحركة وتحديداً من داخل المدينة إلى خارجها بسبب الحيز الضيق، لذا كان الاهتمام بتطوير شبكة الطرق عبر إنشاء محاور جديدة، أمراً مهماً للغاية.

كيف ترى محور التعمير الجديد؟

- محور التعمير شهد تطويراً عالياً على مستوى حركة السيارات المتنقلة، سواء النقل أو الملاكى، وهناك تصنيف للطرق، محلية وثانوية ثم إقليمية وقومية، ومعنى ذلك أن محور التعمير محور إقليمى، لأنه يربط بين الإسكندرية والطريق الدولى والطريق الساحلى.

ومحور التعمير له ميزة تجارية، لأنه محور لحركة السيارات الكبرى الناقلة لبضائع ميناء الإسكندرية، بعيداً عن محاور الطرق الداخلية المحلية.

والتصميم الهندسى له راعى عدد الحارات المناسب للوضع الحالى، بل وللمستقبل، ووجود فاصل بين حركات السيارات الصغيرة والنقل، وطريق ربط حيوى وسريع بأرجاء مدينة الإسكندرية، ناهيك عن حالات الدوران بالكبارى العلوية، للحد من الحوادث أو اختناق الحركة.

الهندسة لا تعجز عن توفير الحلول ويمكن إنشاء كوبرى يصل مباشرة إلى خارج المدينة

البعض تعجب من إنشاء كوبرى ونفق 45، فكيف ترى ذلك؟

- شارع 45 هو إحدى النقاط المهمة فى الإسكندرية الناقلة من وإلى طريق الكورنيش داخل الإسكندرية إلى الطريق السريع والدولى لخارج الإسكندرية، لذا فإيجاد حل مرورى يعتبر أمراً مهماً، إلا أن تجربة النفق من الضرورى أن ترتبط بتوسعة الكورنيش من نفق المندرة حتى شارع الإقبال لاستيعاب الحركة فى فصل الصيف مع ذروة الحركة فى الإسكندرية، نظراً لتوافد المصطافين.

ما المشروع الأهم الذى تم فى الإسكندرية خلال الفترة الأخيرة؟

- محور المحمودية أهم المشروعات التى تمت فى الإسكندرية، لأنه مشروع داخل الحيز العمرانى ويربط بين شرق المدينة وغربها والطريق الدولى والساحلى.

ومن الناحية العمرانية، يُعد مشروع مدينة أبوقير الجديدة قفزة معمارية كأحد أهم المشروعات، لأن ضاحية أبوقير كانت مهملة منذ زمن، رغم ما لها من مقومات كبيرة جداً، فالنظر إليها حالياً أمر مهم، مع توفير ميناء جديد وقطار كهربائى سريع ينقل السكان، وبالتالى تزداد التنمية العمرانية والاستثمارية بالإسكندرية.

كيف ترى أول مدينة على جزيرة صناعية فى مصر؟

- الإسكندرية منذ إنشائها وقت الإسكندر لها طابع مختلف عن أى مدينة أخرى، بأن تكون بين البحر الأبيض المتوسط والبحيرات الخلفية، لذا فلديها ندرة فى الأراضى، فكان التوجّه إلى إنشاء مدينة على جزيرة صناعية أمراً مهماً جداً، بالتزامن مع التغيّرات المناخية، وتهدف إلى حماية الإسكندرية، لذا فإن مدينة أبوقير الجديدة مشروع مهم، بالإضافة إلى أنه يجعل الإسكندرية رائدة على مستوى مصر فى ما يخص المدن على الجزر الصناعية.

ما المشروع الأكثر احتياجاً فى الإسكندرية من حيث تطوير الطرق؟

- أعتقد أن طريق قناة السويس وحركته مع الترام والنفق وكوبرى محرم بك وخروجه من مدينة الإسكندرية، ما زال يمثل مشكلة للحركة الداخلية والخارجية، لذا يحتاج إلى حل صناعى لتصبح هناك حركة إلى خارج الإسكندرية مباشرة، وترك الحركة السطحية داخل المدينة.

وبأى طريقة يمكن حدوث ذلك فى وجود نفق وطريق سطحى لطريق قناة السويس؟

- الهندسة لا تعجز عن توفير الحلول، ويمكن إنشاء كوبرى يصل مباشرة إلى خارج المدينة، وجعل الطريق السطحى لداخل الإسكندرية.

الاستثمار فى تطوير الطرق

شبكات الطرق ليست رفاهية، بل هى انتقال للسكان والبضائع وكل الاحتياجات بوجه عام، فحين تكون شبكات الطرق بها انسيابية ومرتبطة ببعضها بطريقة جيدة يعنى هذا أن الطريق يأخذ وقتاً أقل وعادم سيارات أقل وتكلفة أقل، لذا هناك تقليل للتكاليف والتلوث وتوفير وقت المواطنين كون وقت الإنسان ثروة، وبالتالى لكل هذا مردود اقتصادى كبير مع ما يمثله من فرص استثمار مختلفة.