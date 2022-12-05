مشروعات صديقة للبيئة تنتظرها الإسكندرية في 2023.. مترو كهربائي وترام الرمل

عجلة التنمية مستمرة في الإسكندرية على كل الأصعدة، فبعد تطوير الطرق الداخلية لتيسير حركة نقل المواطنين والتجارة من خلال عدد من المشروعات كان آخرها محور التعمير، أصبح هناك اتجاه لتطوير وسائل النقل العام عبر تحويل قطار أبو قير إلى مترو الإسكندرية الكهربائي، إضافة إلى مشروع تطوير ترام الرمل، للتيسير على المواطنين في عمليات النقل السريع بوسائل نقل آمنة وصديقة للبيئة.

وترصد «الوطن»، خلال السطور التالية، ملامح مشروعا ترام الرمل ومترو الإسكندرية، واللذان يشكلان نقلة نوعية لعمليات حركة المواطنين، وفقاً لما أعلنته وزارة النقل.

مشروع مترو الإسكندرية

وكشفت وزارة النقل عن تفاصيل مشروع مترو الإسكندرية «أبو قير- الكيلو 21»، والذي يعد تطويرا لقطار أبو قير الشهير، وذلك بطول 42.2 كم بمراحله الثلاث، على أن يبدأ تنفيذه في أبريل المقبل لزيادة الطاقة الاستيعابية وتقليل زمن الرحلة.

وتمثلت المرحلة الأولى من أبو قير حتى محطة مصر بطول 21.7 كم، والثانية من محطة مصر إلى المكس بطول 8 كم، ثم الثالثة من المكس إلى الكيلو 21 بطول 13.5 كم.

مشروع ترام الرمل في الإسكندرية

وفي أبريل المقبل أيضا، سيجرى العمل على مشروع تطوير ترام الرمل بطول 13.2 كم، بحسب ما أعلنه الفريق كامل الوزير، مع زيادة السرعة التشغيلية والمحطات والطاقة الاستيعابية وتقليل زمن الرحلة.

أهمية مشروعي ترام الرمل ومترو الإسكندرية

وأكد النائب محمد جبريل، عضو لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب عن دائرة محرم بك وكرموز ومينا البصل في الإسكندرية، لـ«الوطن»، أن مشروعي ترام الرمل ومترو الإسكندرية مهمان للغاية، خاصة أنهما يشجعان المواطنين على عدم استغلال السيارات كونهما وسائل آمنة وسريعة وآدمية، وبالتالي يحدان من الزحام المروري ويقللان حوادث الطرق، فضلا عن انخفاض التلوث البيئي.