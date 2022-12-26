«تريدينج إيكونوميكس»: أسعار الفحم ارتفعت عالميا 150% منذ بداية العام

عززت العقود الآجلة للفحم في نيوكاسل، وهو المعيار الأكثر استهلاكا في آسيا، تحركاتها لتبلغ نحو 400 دولار للطن، بزيادة أكثر من 150% منذ بداية عام 2022، بسبب نقص الإمدادات العالمية والطلب القوي، وفقا لمنصة «تريدينج إيكونوميكس»، المعنية بمتابعة أسعار السلع الأساسية.

تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية

ألقى الغزو الروسي لأوكرانيا في فبراير، والعقوبات الاقتصادية غير المسبوقة سوق الطاقة العالمية، في حالة من الفوضى، حيث أجبرت أسعار الغاز الطبيعي المرتفعة البلدان على اللجوء إلى الفحم لتوليد الطاقة، كما أدت موجات الحر والجفاف في بعض المناطق، وخاصة في أوروبا، إلى زيادة الطلب على الكهرباء وخفض الطاقة الكهرومائية.

توقعات وكالة الطاقة الدولية بشأن الاستهلاك

وفقًا للتقرير السنوي لوكالة الطاقة الدولية، من المتوقع أن يزداد الاستهلاك العالمي للفحم بنسبة 1.2% بنهاية العام الجاري، متجاوزًا 8 مليارات طن في عام واحد للمرة الأولى، وهو رقم قياسي سابق تم تسجيله في عام 2013.

من المتوقع أن يتم تداول الفحم عند 419.96 دولار للطن متري بحلول نهاية الربع الجاري، وأن يقدر أنه سيتم التداول عند 483.66 دولار في غضون 12 شهرًا.

قائمة كبار المنتجين في العالم

يعد الفحم الوقود الرئيسي المستخدم لتوليد الكهرباء في جميع أنحاء العالم، وتعد الصين أكبر منتج ومستهلك للفحم، بينما تضم قائمة كبار المنتجين الآخرين كل من الولايات المتحدة والهند وأستراليا وإندونيسيا وروسيا وجنوب إفريقيا وألمانيا وبولندا.

قائمة كبار المصدرين العالميين

فيما تضم قائمة أكبر مصدري الفحم كل من إندونيسيا وأستراليا وروسيا والولايات المتحدة وكولومبيا وجنوب إفريقيا وكازاخستان.

تاريخيا، وصل الفحم إلى أعلى مستوى له على الإطلاق عند 457.80 دولار في سبتمبر من عام 2022.