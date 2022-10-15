المنطقة الخضراء تستعد لاستقبال ضيوف مؤتمر المناخ بـ«قعدة بدوي وشاي على الفحم»

أكد اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء في تصريحات لـ«الوطن»، أن التجهيزات الخاصة بمؤتمر التغيرات المناخية ستنتهي خلال أيام، تنفيذًا لتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، الذي زار شرم الشيخ لمدة يومين الأسبوع الماضي، لمتابعة آخر استعدادات قمة المناخ «cop27».

وأضاف «فودة»، أن رئيس الوزراء تفقد المناطق الحمراء والزرقاء والخضراء الموجودة في محيط قاعة المؤتمرات بشرم الشيخ، مشيرًا إلى أن المنطقة الحمراء هي منطقة الرؤساء والملوك المشاركين داخل قاعة المؤتمرات.

خيمة بدوية وراكية نار وشاي على الفحم

وقال «فودة» إنّ المنطقة الخضراء جرى تجهيزها لاستقبال الشركات والهيئات المشاركة في المناخ، بمشروعات خضراء وصديقة للبيئة، موضحًا أن المنطقة الخضراء تقع على مساحة 12 ألف متر مربع تقريبًا، وسيجري إقامة العديد من الفعاليات بها على هامش القمة رقم 27 للمناخ.

وأضاف محافظ جنوب سيناء، أنه جرى إقامة قرية بدوية مصغرة داخل المنطقة الخضراء وتصميمها بشكل يتناسب مع طبيعة شبه جزيرة سيناء، والاتفاق خلال جولة رئيس الوزراء على أن تكون القرية البدوية عبارة عن استراحة مخصصة للوفود والشركات العارضة في المنطقة الخضراء.

وتابع أنه جرى الاتفاق مع توفير مجموعة من شباب البدو لتقديم المشروبات والمأكولات للمشاركين، وشدد على ضرورة ارتداء الزي البدوي خلال فترة انعقاد القمة مع إقامة فقرات فنية من الفلكلور السيناوي للمشاركين في الأجنحة التي تعرض مبادرات وأفكار للحفاظ على البيئة.

حديقة السلام البيئية

وأكد «فودة» أنه جرى إنشاء القرى البدوية بالمنطقة الخضراء من مواد صديقة للبيئة عن طريق جريد النخل وتتميز بطابع عربي أصيل، مشيرًا إلى أن حديقة السلام البيئية بشرم الشيخ، أنهت أعمال التطوير وأصبحت جاهزة لاستضافة المشاركين في قمة المناخ، وتضم مبنى إداري، ومركز معلومات التنوع البيولوجي، ومتحف السلام والبيئة، ويوجد بها مسرح سيقام عليه فعاليات طوال 15 يومًا فترة انعقاد القمة.