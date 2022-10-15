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عاجل.. ارتفاع حصيلة قتلى منجم الفحم في تركيا إلى 42 قتيلا

كتب:

محمد حسن عامر
09:43 ص | السبت 15 أكتوبر 2022
قتلى منجم الفحم في تركيا

قتلى منجم الفحم في تركيا

ذكرت وسائل إعلام تركية، أن حصيلة قتلى انفجار منجم الفحم شمال تركيا ارتفعت إلى 42 قتيلا، وفق ما نقلت قناة «العربية» في نبأ عاجل لها.

وانفجر منجم فحم شمال تركيا داخل منجم بمنطقة «أماسرا» بولاية «بارطن» التركية الواقعة على البحر الأسود.

ورجح وزير الطاقة التركي فاتح دونماز، أن يكون الانفجار ناجمًا عن غاز المناجم، فيما أشار وزير الداخلية التركي، سليمان صويلو، إلى تواجد 110 أشخاص في المنجم وقت الانفجار.

 

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بقلم محمد حسن عامر