تأجيل محاكمة رئيس جامعة دمنهور و10 آخرين بتهمة الرشوة لجلسة الغد

قررت الدائرة الأولى بمحكمة جنايات دمنهور، والمنعقدة بمحكمة إيتاي البارود الابتدائية، تأجيل محاكمة الدكتور عبيد صالح، رئيس جامعة دمنهور و10 متهمين آخرين، بتهمة الرشوة، إلى جلسة غدا الثلاثاء.

تأجيل محاكمة رئيس جامعة دمنهور

وجاء تأجيل محاكمة رئيس جامعة دمنهور لسماع دفاع المتهمين من السادس حتى المتهم العاشر في القضية، على أن تستمع هيئة المحكمة يوم الخميس المقبل لدفاع المتهم الأول الدكتور عبيد صالح رئيس جامعة دمنهور وباقي المتهمين في القضية.

استئناف محاكمة رئيس جامعة دمنهور

واستمعت هيئة المحكمة، اليوم الاثنين، إلى مرافعة دفاع المتهمين الثاني والخامس في القضية رقم 11953 لسنة 2022 جنايات قسم دمنهور المقيدة برقم 925 لسنة 2022 کلي وسط دمنهور، والمقيدة برقم 292 لسنة 2021 حصر أمن الدولة العليا، المقيدة برقم 329 لسنة 2022 جنايات أمن الدولة العليا، لاتهامهم بالحصول على رشاوى مقابل تسهيل وإسناد أعمال لإحدى الشركات في جامعة دمنهور

جاء ذلك برئاسة المستشار عبد الكريم شامخ زقيم، وعضوية المستشارين خالد محمد عامر صقر، وأحمد جلال إبراهيم سعد، وأحمد محمد خليل، وسكرتارية حسام الرملي.