 تأجيل محاكمة رئيس جامعة دمنهور وآخرين بتهمة الرشوة إلى جلسة الغد

أصدرت قبل قليل محكمة جنايات دمنهور الدائرة الأولى، المنعقدة بمحكمة إيتاي البارود الابتدائية، قرارا بتأجيل محاكمة الدكتور عبيد صالح، رئيس جامعة دمنهور، وعدد 10 متهمين آخرين، بتهمة الرشوة، إلى جلسة غد الاثنين لمرافعة دفاع المتهمين الثاني والخامس.

كان قد وصل صباح اليوم الأحد الدكتور عبيد صالح رئيس جامعة دمنهور إلى محكمة جنايات دمنهور بمحافظة البحيرة لاستكمال جلساته في تهمة الفساد والرشوة، وسط إجراءات أمنية.

الاستماع إلى شهود النفي

واستمعت هيئة المحكمة خلال الجلسة السابقة، إلى شهود النفي، كما استعرضت عددا من الأحراز وهي عبارة عن فيديوهات مسجلة لواقعة ضبط رئيس جامعة دمنهور الدكتور عبيد صالح.

استئناف محاكمة رئيس جامعة دمنهور

كانت قد قررت هيئة المحكمة المنعقدة بمقر محكمة إيتاي البارود الابتدائية، في محافظة البحيرة، في الجلسة السابقة تأجيل محاكمة الدكتور عبيد صالح رئيس جامعة دمنهور و10 آخرين، إلى جلسة اليوم الأحد 25 ديسمبر 2022، لسماع مرافعة النيابة ودفاع المتهمين.

جاء ذلك برئاسة المستشار عبدالكريم شامخ زقيم، رئيسًا، وعضوية المستشارين خالد محمد صقر، والمستشار أحمد جلال سعد، والمستشار أحمد محمد خليل، وسكرتارية حسام الرملي.