في ذكرى ميلاده.. رحلة سمير صبري مع المرض قبل وفاته

تحل اليوم، 27 ديسمبر، ذكرى ميلاد الفنان سمير صبري، الذي رحل عن عالمنا بعد صراع مع المرض لمدة طويلة، حيث إنه عانى من مشكلات في القلب، وتطلب الأمر دخوله إلى المستشفى ووضعه تحت الملاحظة، ونعرض خلال التقرير التالي تفاصيل الوعكة الصحية التي تعرض لها .

تفاصيل الوعكة الصحية لـ سمير صبري

كشف الفنان سمير صبري إصابته بالسرطان، وأنه يتلقى جلسات علاج كيماوي، وهو ما كان له تأثير على القلب، وأكد في تصريحات تلفزيونية قبل وفاته أنه تغلب على السرطان، ولكن ما أصاب القلب كان يستدعي إجراء جراحة عاجلة، دخل على إثرها المستشفى وخضع للعلاج .

سمير صبري والرئيس السيسي

وقد سبق ووجه الفنان سمير صبري شكره إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي بسبب ما قدمه لمصر خلال السنوات الماضية، كما أشار إلى أن وزيرة الثقافة الدكتورة إيناس عبد الدايم، أجرت اتصالا به قبل وفاته، وشددت على أنه واحد من أبناء مصر، وفي حال احتاج إلى أي أمر سيجدهم إلى جواره.

وفاة سمير صبري

غيب الموت الفنان سمير صبري عن عمر ناهز الـ 86 عاما بعد صراع مع المرض، داخل أحد فنادق القاهرة بشكل مفاجئ يوم 20 مايو 2022.