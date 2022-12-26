فنانون وإعلاميون رحلوا عن عالمنا في 2022.. أبرزهم مفيد فوزي

شهد عام 2022، بداية حزينة للمشاهير؛ ففي أول أيامه رحل الصحفي والإعلامي الكبير إبراهيم حجازي، ومن بعده الفنانة مها أبو عوف، ثم الفنان أحمد الحجار، وغيرهم من المشاهير والإعلاميين الذين وافتهم المنية على مدار السنة.

وتستعرض «الوطن» في السطور التالية أبرز المشاهير الذين وافتهم المنية خلال 2022:

وتوفي الإعلامي إبراهيم حجازي بعد صراع مع فيروس كورونا، والجدير بالذكر أنه فاز بجائزة مصطفى وعلي أمين للصحافة المكتوبة لعام 1985، ونجح في تأسيس مجلة الأهرام الرياضي في يناير 1990 وأصبح رئيسا لتحريرها لمدة 19 عامًا.

الفنانة مها أبو عوف

ورحلت الفنانة مها أبو عوف عن عالمنا في 6 يناير 2022 عن عمر يناهز 65 عامًا بعد صراعها مع مرض السرطان، إذ أصيبت بالتهاب رئوي حاد، ونقلت بسببه للعناية المركزة لتفارق الحياة، وكان آخر أعمالها مسلسل «الحرير المخملي».

الفنان أحمد الحجار

وفي 4 يناير 2022، رحل عن عالمنا المطرب أحمد الحجار، شقيق علي الحجار عن عمر يناهز 66 عاما، وذلك بعد تعرضه لوعكة صحية، تاركا العديد من الأعمال الفنية الكبيرة سواء أغانٍ أو أعمال درامية منها «خيوط الشمس».

الصحفي والإعلامي وائل الإبراشي

كما توفي الصحفي والإعلامي وائل الإبراشي مُقدم برنامج «التاسعة» على القناة الأولى المصرية، إثر إصابته بتليفات في الرئتين، وهي توابع إصابته بفيروس كورونا المستجد، الذي أُصيب به في ديسمبر 2020 حتى وافته المنية مساء 9 يناير 2022.

الفنان سمير صبري

ورحل النجم سمير صبري أيضا خلال 2022 عن عمر يناهز 86 عاما، بسبب معاناته من مشاكل في القلب.

وبلغ رصيده الفني 138 فيلمًا، وعدد من البرامج التليفزيونية؛ منها «النادي الدولي» و«هذا المساء»، وشركة إنتاج سينمائية، ومجموعة من الجوائز التقديرية.

الصحفي الكبير مفيد فوزي

وفي 4 ديسمبر 2022، توفي الكاتب الصحفي الكبير مفيد فوزي عن عمر يناهز 89 عاما، بعد رحلة معاناة مع المرض، إذ أمضى ما يقارب الشهر تقريبا بأحد المستشفيات الخاصة بعد تدهور صحته مؤخرًا، وخضع لعملية جراحية تضمنت تركيب قسطرة ودعامة في القنوات المرارية غير أن حالته تدهورت أكثر، وعانى من آلام قاسية.