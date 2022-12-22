استشاري طب أطفال: فيروس كورونا لم يختفِ.. وانخفاض في إصاباته عالميا

قال الدكتور يوسف سعد، استشاري طب الأطفال وحديثي الولادة، إنّ فيروس كورونا لم يختفِ، لكنه مازال موجودا بنسب قليلة للغاية، حيث قلّت أعداد الإصابة به على مستوى العالم، لكن الأهم هو أن حدته قلّت مضاعفاته الخطيرة قلت كثيرا.

وأضاف «سعد»، خلال حواره ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، الذي يعرض على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين محمد الشاذلي ولمياء حمدين، أنّ الفيروس التنفسي المخلوي يظهر لدى الأطفال بأعراض واضحة جدا، لكنها خفيفة، لكن فيروس كورونا يظهر لدى الكبار بأعراض واضحة، وقد لا يظهر لدى الأطفال بأي أعراض، لكن الفارق الحقيقي والعلمي بينهما يكمن في المسحة.

تخفيف الملابس وعمل كمادات عند ارتفاع درجات الحرارة

وتابع استشاري طب الأطفال وحديثي الولادة، أن الفيروس التنفسي المخلوي والإنفلونزا ونزلات البرد يمكن علاجهم بنفس الطريقة، حيث يتم الحصول على خافض الحرارة، ومن المسموح للأم أن تتعامل مع ارتفاع درجات الحرارة في أول 48 ساعة، حيث يجب تخفيف الملابس وعمل كمادات، كما يمكن استعمال الكمادات الموضعية حول الرقبة وأسفل الإبط وبين القدمين، كما يجب الابتعاد عن الخل والسبرتو والثلج، لكن المياه يجب أن تكون أبرد من درجة حرارة الجسم، وعند عدم انخفاض درجات الحرارة يجب اللجوء إلى الطبيب.