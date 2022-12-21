حظك اليوم برج السرطان الأربعاء 21-12-2022 مهنيا وعاطفيا

يتميز مولود برج السرطان بالقوة والتعامل الذي يتسم بالعنف والشدة في كثير من الأحيان، خاصة إذا كان مسئولا أو تقلد منصب مهم، فيعامل من حوله بقسوة ويكون حازم معهم ويعاقبهم بشكل كبير بدون تهاون في حال تقصيرهم من أول مرة فلا يسامح أبدا، ما يجعله مكروها ممن حوله.

وكشفت خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد في تصريحات خاصة لبوابة الوطن، تفاصيل حظك اليوم لمواليد برج السرطان على الصعيدين المهني والعاطفي اليوم الأربعاء الموافق 21 ديسمبر.

حظك اليوم برج السرطان على الصعيد المهني

يتواجد القمر في منزلك الخامس، ما يدعمك ويمدك بطاقة إيجابية، وتمضي اليوم بسهولة وتيسر الأمور في صالحك كثيرا على المستوى المهني، وذلك وفق حظك اليوم لمواليد برج السرطان.

حظك اليوم برج السرطان على الصعيد العاطفي

رغم التشوش الذي تمر به منذ فترة، إلا أنك تميل للرومانسية وتساعدك بصيرتك على معرفة من يحبك ومن يكن لك كرها، ويعدك القمر بالحب والتفاهم مع من حولك وتسعد بذلك كثيرا، بحسب خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد.