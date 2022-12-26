رئيس الوزراء: خطة تنفيذية متكاملة لتشغيل الآبار الجوفية بالطاقة الشمسية خلال الفترة المقبلة

التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري؛ لمتابعة الموقف التنفيذي لعدد من المشروعات التي تنفذها الوزارة، مؤكدا أهمية المتابعة المستمرة لما يجري تنفيذه من مشروعات في قطاع الري ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة.

التوسع في استخدام مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة

وتناول وزير الري موقف خطة تشغيل الآبار الجوفية باستخدام الطاقة الشمسية، وأكد رئيس الوزراء أهمية التوسع في استخدام مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة، إلى الجهود المبذولة من جانب الدولة، وما تتيحه من تيسيرات ومحفزات لجذب المزيد من الاستثمارات لقطاع الطاقة الجديدة والمتجددة، وذلك تعظيما لما نمتلكه من إمكانات في هذا الشأن.

وأشار رئيس الوزراء، إلى أهمية أن تكون هناك خطة تنفيذية متكاملة لتشغيل الآبار الجوفية بالطاقة الشمسية خلال الفترة المقبلة، وذلك بهدف تخفيض فاتورة الدعم التي يتم تحملها من خلال ميزانية الدولة.

ولفت سويلم، خلال الاجتماع، إلى موقف تشغيل الآبار الجوفية باستخدام الطاقة الشمسية، موضحا نظم تشغيل مختلف الآبار على مستوى الجمهورية، التي يصل عددها إلى أكثر من 2300 بئر حكومية، سواء كانت تعمل باستخدام الديزل أو الكهرباء أو الطاقة الشمسية أو عن طريق التدفق الذاتي.

تقليل معدلات الأعطال

وتطرق وزير الري إلى مزايا التحول في استخدام الطاقة الشمسية في تشغيل الآبار الجوفية، موضحا أن من بين مزايا التحول، أنه يسهم في تقليل عدد ساعات التشغيل، وهو ما ينعكس بشكل إيجابي على تعافي البئر، فضلاً عن المساهمة في تقليل معدلات الأعطال المرتبطة بالتشغيل.

واستعرض ضوابط ومحددات التحول إلى استخدام الطاقة الشمسية في تشغيل الآبار الجوفية، والبرنامج الزمني لخطة تحويل الآبار التي تعمل بالديزل للعمل بالطاقة الشمسية خلال السنوات الثلاث المقبلة، وكذلك الموقف التنفيذي لمشروع تأهيل الترع في إطار المبادرة الرئاسية حياة كريمة، منوها بدور هذا المشروع في الحفاظ على الموارد المائية، وتعظيم العائد منها.