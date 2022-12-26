النائب إيهاب الطماوي: الرئيس السيسي نموذج للقيادة الرشيدة ويدرك كل التحديات

أكد النائب إيهاب الطماوي، وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، أهمية حديث الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال افتتاحه لعدد من المشروعات الاستراتيجية اليوم، والذي وجه فيه عددا من الرسائل المهمة للحكومة وللشعب المصري.

مشروع قانون الأحوال الشخصية

وأضاف، أن الرسالة الأولى للحكومة هي ضرورة التوعية بجميع الجوانب المحيطة بمشروعات القوانين قبل إحالتها للبرلمان، حتي يطمئن المصريين لمشروعات القوانين ولعدم إعطاء فرصة للإشاعات أو التشكيك في أهداف تلك المشروعات، ووجه بضرورة عقد مؤتمرات صحفية لعرض تلك المشروعات، بل أعطى للمستشار عمر مروان وزير العدل مساحة لعرض الأفكار والمعلومات والأسس التي يجرى العمل بها لوضع مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد.

وأشار النائب إيهاب الطماوي إلى أن الرسالة الثانية للإعلام المقروء والمسموع والمرئي وجميع الإعلاميين، بأن كل عنوان في حديث الرئيس اليوم يصلح كموضوع يجب توعية المواطنين بجميع الجوانب المحيطة به.

لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب

وقال وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، إن الرسالة الثالثة للمواطنين، كانت عبارة عن التأكيد على دور الدولة في دعم الطاقة بأنواعها، وأنه لولا ذلك لتضاعفت أسعار السلع، فضلا عن تأكيد الرئيس على شعوره بكل ما يتعرض له الوطن والمواطن من تحديات بسبب الأزمة الروسية الأوكرانية وآثارها السلبية على الاقتصاد العالمي، وذلك بعد التأثيرات السلبية لجائحة كورونا العالمية.

وشدد على أن المصريين يدركون أن القيادة الرشيدة للرئيس عبد الفتاح السيسي، جنبت مصر و شعبها آثارا سلبية جسيمة لولا فضل الله وحكمة الرئيس ورؤيته الثاقبة لجميع التحديات و حجم الطموحات التي ترسخت في نفوس المصريين على مدار سنوات التحول للجمهورية الجديدة، التي تتطلب العمل و الجهد المتواصل.