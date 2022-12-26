رفع درجة الاستعدادات للاحتفال برأس السنة وعيد الميلاد المجيد بالمنيا

قدم اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، التهنئة للأخوة الاقباط، بمناسبة رأس السنة وأعياد الميلاد، معربا عن خالص أمنياته بأن يديم الله نعمة الأمان والاستقرار والأزدهار على بلادنا العزيزة تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.

جاء ذلك خلال اجتماع المجلس التنفيذي لمحافظة المنيا، بحضور اللواء محمد عقل السكرتير العام المساعد للمحافظة، وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ، ورؤساء المراكز، وكلاء الوزراء، مديري المديريات الخدمية.

إلغاء الأجازات والراحات لرؤساء الوحدات المحلية

ناقش المحافظ خطة استقبال رأس السنة وعيد الميلاد المجيد لعام 2023، بمختلف القطاعات الخدمية، موجها برفع درجة الاستعداد القصوى، وإلغاء كافة الأجازات والراحات لرؤساء الوحدات المحلية والقروية ومديريات الخدمات والإدارات التابعة لها خلال فترة الاحتفالات، وذلك للمتابعة والرقابة المستمرة على سير العمل وتوفير كافة الخدمات للمواطنين.

المتابعة الدورية والمستمرة للحالة العامة للطقس

ووجه المحافظ، رؤساء الوحدات المحلية بالمتابعة الدورية والمستمرة للحالة العامة للطقس، بالإضافة للمرور الميداني على مخرات السيول، ومتابعة الحالة العامة لكافة المعدات ورفع درجة الاستعداد، تحسبا لأي ظروف طارئة تنتج عن حالة الطقس.

وأوضح المحافظ أن الموقف التنفيذي لمشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة يتم وفقا للخطة الزمنية المحددة للانتهاء من تنفيذ الأعمال، مؤكدا أن هناك متابعة ميدانية أسبوعية بكافة المراكز المستهدفة من أعمال المبادرة للإشراف الميداني على الجهات القائمة على تنفيذ المشروعات، بهدف تذليل العقبات والوقوف على الاحتياجات الفعلية.

كما وجه أعضاء مجلس النواب الشكر والتحية لمحافظ المنيا وجميع الأجهزة التنفيذية للمتابعة المستمرة لجميع الملفات بالقطاعات المختلفة وخاصة ملف توفير السلع التموينية، من خلال الجولات الميدانية والمتابعات المستمرة بجميع مراكز المحافظة مما ساهم في احتواء هذا الملف.

كما استعرض هشام عباس، مدير الادارة العامة للتخطيط والمتابعة، موقف تنفيذ الخطة الموحدة، والاستثمارية بالمحافظة، عن العام المالي 2022 /2023، على مستوي مراكز ومدن المحافظة، ومديريات الخدمات، والهيئات، لتعظيم الاستفادة من المشروعات المدرجة في الخطة الاستثمارية حرصاً على تحقيق الصالح العام للمواطنين.