فتح منافذ بيع بجميع مراكز المنيا لتوفير السلع الغذائية بأسعار مخفضة

أعلن اللواء اسامة القاضي محافظ المنيا، اليوم الاثنين، استمرار إقامة منافذ عرض المنتجات والسلع الغذائية بأسعار مخفضة، لمختلف فئات المواطنين بجميع مراكز المحافظة، تنفيذاً لتكليفات القيادة السياسية للدولة، بالتوسع والاستمرار في اقامة منافذ بيع السلع الغذائية، وذلك ضمن جهود المحافظة لمتابعة الأسواق وتوافر السلع الغذائية بالأسعار المناسبة والعمل على حل اية مشكلات أو عقبات أمام الوكلاء والتجار لتوفير السلع بالكميات المناسبة وضمان عدم تعطيش الأسواق وكذلك من أجل التخفيف عن كاهل المواطنين وخلق أسعار تنافسية بين التجار.

توفير السلع الغذائية بأسعار مخفضة

وأوضح المحافظ، أن الهدف من إقامة تلك المنافذ هو توفير السلع الغذائية بأسعار مخفضة للمواطنين من أبناء المحافظة، مكلفاً رؤساء الوحدات المحلية بضرورة التأكد من توافر كافة السلع والمواد الغذائية داخل المنافذ المعدة بجميع المراكز، والمتابعة والرقابة المستمرة للتأكد من أسعار المواد الغذائية المطروحة بها.

فتح منفذ ثابت للسلع الغذائية بمركز سمالوط

وافتتحت الوحدة المحلية لمركز ومدينة سمالوط بالتعاون مع إدارة التموين منفذاً ثابتاً لبيع السلع الغذائية بأسعار مخفضة بالإدارة الزراعية بشارع بورسعيد بجوار موقف المنيا بسمالوط، وذلك ضمن جهود الوحدة المحلية لضبط الأسواق والأسعار ومواجهة الغلاء وتوفير السلع الغذائية بأسعار مخفضة للمواطنين.

كما تفقد أحمد راشد، رئيس مركز ومدينة سمالوط، منفذ بيع السلع الغذائية بأسعار مخفضة للمواطنين، من أجل الوقوف على مدى انتظام وتوافر كافة السلع والمواد الغذائية بالمعرض بالإضافة للمتابعة المستمرة والتأكد من الالتزام بالأسعار والعمل على حل أية معوقات.