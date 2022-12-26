بدء موسم توريد محصول قصب السكر في المنيا الخميس

أعلنت شركة السكر والصناعات التكاملية المصرية بالمنيا «مصانع سكر أبوقرقاص الجديدة»، بدء موسم استلام محصول قصب السكر من كل المناطق الزراعية الخميس المقبل، وذلك لكل وسائل النقل سواء السكة الحديد، أو اللواري، او الجرارات الزراعية.

تحديد وسائل النقل اللازمة لشحن قصب السكر

وناشدت الشركة المزارعين والهيئات المتعاقدين مع المصنع لموسم 2022- 2023 بالتوجه إلى مهندسي المناطق لتحديد وسائل النقل اللازمة لشحن محصول قصب السكر.

وكان اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، ناقش مع الدكتور عمر صفوت وكيل وزارة الزراعة، منظومة العمل داخل المديرية والإدارات الزراعية بمختلف مراكز ومدن المحافظة، وتقديم أفضل الخدمات للمزارعين.

تحسين أحوال المزارعين وتذليل العقبات

وأكد محافظ المنيا، أهمية التعاون والتنسيق بين مديرية الزراعة وكافة الجهات المعنية، حيث بحث معه عددا من الملفات الزراعية وتحسين أحوال المزارعين وتذليل كافة المشاكل والمعوقات أمامهم، لزيادة إنتاجية المحاصيل الزراعية، ودفع عملية التنمية الزراعية بالمحافظة.

كما طالب محافظ المنيا، وكيل وزارة الزراعة بالنهوض بقطاع الزراعة وخاصة المتابعة المستمرة لمواجهة ظاهرة التعدي على أملاك الدولة والأراضي الزراعية واسترداد حق الشعب حفاظًا على الرقعة الزراعية ومنع تبويرها والتوسع في زراعة محاصيل جديدة تساهم في زيادة الأمن الغذائي والتغذية والزراعة المستدامة ومتابعة مشروعات قطاع الزراعة وجميع الفعاليات والأنشطة وخاصة المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" وتكثيف أعمال التوعية والندوات الإرشادية.