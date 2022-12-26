«تعليم المنيا»: ملتزمون بمواصفات الورقة الامتحانية للأول والثاني الثانوي

أكد المهندس حمدي السيد، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة المنيا، تنفيذ ما جاء بالكتاب الدورى رقم 49 بتاريخ 11 نوفمبر 2022، بشأن مواصفات الورقة الإمتحانية للصفين الأول والثاني الثانوي العام، المقررة في منتصف العام الدراسي والتي ستبدأ يوم 14 يناير المقبل، وتنتهي 25 من نفس الشهر.

أسئلة اختيار من متعدد تعقد إلكترونيا

وأوضح وكيل وزارة التعليم، خلال اجتماع عقده مع مديري الإدارات التعليمية ومسؤولي الإمتحانات، أن الورقة الإمتحانية للصفين الأول والثاني الثانوي، تشمل أسئلة اختيار من متعدد بنسبة 85% إلكترونيا على أجهزة التابلت، وأسئلة مقالية قصيرة بنسبة 15%، وتعقد ورقيا.

إنهاء جميع الاستعدادات لعقد الامتحانات

وخلال الاجتماع الذي حضره عصام عبد الحفيظ مدير إدارة التعليم الثانوي، محمد الصاوى مدير مركز التطوير التكنولوجي، أحمد عبد المحسن مدير إدارة المدارس الرسمية والمتميزة للغات، تم مناقشة الاستعدادات لامتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2022-2023 للصفين الأول والثاني الثانوى العام، حيث وجه وكيل وزارة التعليم، موجهى عموم المواد الدراسية، وأعضاء التعليم الثانوي، والتطوير التكنولوجي، ببحث وإنهاء جميع الاستعدادات الخاصة بعقد الامتحانات.

وكانت مديرية التربية والتعليم بمحافظة المنيا، أعلنت في وقت سابق جداول امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي، وستبدأ يوم 14 يناير وتنتهي يوم 25 من نفس الشهر ونشرت الصفحة الرسمية للمديرية بعض التعليمات الخاصة بامتحان الصفين الأول والثاني الثانوي وشملت عقد الامتحانات بالمدارس تحت إشراف الإدارة التعليمية خلال المواعيد المقررة ويتم إخطار أولياء الأمور بالمواعيد وتوقيعهم بالعلم، وأن تتولي إدارة المدرسة إعداد الامتحانات التي لاتضاف إلي المجموع والمستوي الرفيع تحت إشراف الإدارة التعليمية، وأن يكون الامتحان شامل ما تم دراسته في الفصل الدراسي الأول، ومرعاة كافة الإجراءات الاحترازية.