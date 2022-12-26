رئيس هيئة الرعاية الصحية يزور مجموعة «انتر هيلث كندا» ومدينة الملك فهد

أجرى الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، مساعد وزير الصحة والسكان، المشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، زيارة لمجموعة «انتر هيلث كندا»، ومدينة الملك فهد الطبية، في ختام زيارته للمملكة العربية السعودية.

والتقى الدكتور أحمد السبكي، خلال زيارة مجموعة «انتر هيلث»، مع القيادات والمسؤولين والممثلين عن المجموعة، التي تعد إحدى المجموعات الرائدة في إدارة وعمليات الرعاية الصحية، وخبراء الرعاية الصحية عالميًا في الاستشارات، وتوفير حلول رعاية صحية مستدامة، ورائدة في الشراكة بين القطاعين العام والخاص في مجال الرعاية الصحية.

كما اطلع السبكي، على أحدث التكنولوجيات والتجهيزات للمنشآت الصحية، فضلًا عن التعرف على نظم إدارة دورة الإيرادات والحلول الفعالة، من حيث التكلفة وتلبية معايير الجودة الدولية في الرعاية الصحية بمستوياتها الثلاثة للخدمة الأولية والثانوية والثلاثية.

تبادل الخبرات

وناقش خلال اللقاء مع انتر هيلث، سبل تبادل الخبرات وتعزيز التعاون المشترك بين الجانبين في مجال الرعاية الصحية المتقدمة، وكذا تدريب الأطباء المصريين العاملين بمستشفيات هيئة الرعاية الصحية في كندا، إضافة إلى مناقشة فرص الاستثمارات الكبرى بمجال الرعاية الصحية في مصر، خاصة بمحافظات تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل، بعد ما أتاحته المنظومة من فرص استثمارية واعدة بهذا المجال.

ورافق رئيس هيئة الرعاية الصحية، خلال زيارته لمجموعة انتر هيلث كندا، كلًا من الدكتور أحمد حماد، مدير عام المكتب الفني لرئيس الهيئة، والدكتور محمد الجمعة، عضو مجلس إدارة انتر هيلث كندا، والدكتور معتق الشهراني، المدير التنفيذي لانتر هيلث، وإسلام دردس، مدير مكتب السعودية لانتر هيلث كندا، والأستاذ فايز الحربي، الرئيس التنفيذي لشركة صلات لحلول الأعمال، والأستاذ أحمد عماد، نائب الرئيس التنفيذي لشركة صلات لحلول الأعمال.

وأعقب ذلك، زيارة الدكتور أحمد السبكي، لمدينة الملك فهد الطبية، إذ أجرى جولة داخلها، التي تعد من أكبر المدن الطبية المستقلة في الشرق الأوسط، وتعمل بطاقة سريرية 1200 سرير، وتضم أربع مستشفيات وهي «المستشفى الرئيسي، النساء التخصصي، الأطفال، التأهيل»، كما تضم أربعة مراكز، «الملك سلمان لطب وجراحة القلب، العلوم العصبية، مركز الأورام، المركز التخصصي للسكري والغدد الصم».

خدمات الرعاية الطبية

واطلع الدكتور أحمد السبكي، خلال زيارته لمدينة الملك فهد الطبية، على خدمات الرعاية الطبية المقدمة على أحدث مستوى للمرضى، والتقنيات والتجهيزات الطبية فائقة الأداء، وطرق نشر الوعي والتثقيف الصحي للوقاية من الأمراض، كما اطلع على نظم التحويل الإلكتروني، والتسجيل الطبي الإلكتروني للمرضى، والمعاملات الإلكترونية، فضلًا عن النماذج الإلكترونية المتطورة للتطوع والأبحاث الطبية.

ورافق الدكتور أحمد السبكي، خلال زيارته لمدينة الملك فهد الطبية، كلًا من الدكتور أحمد حماد، مدير عام المكتب الفني لرئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، والأستاذ فايز الحربي، الرئيس التنفيذي لشركة صلات لحلول الأعمال، والأستاذ أحمد عماد، نائب الرئيس التنفيذي لشركة صلات لحلول الأعمال، والأستاذ عبدالرحمن عبدالكريم، الأمين العام لصندوق الإيرادات المالية، والأستاذ تركي محمد الثبيتي، مدير إدارة المشاريع ورئيس قسم الخدمات الطبية الخاصة، والدكتور موسى الحربي، المدير التنفيذي للشئون الطبية، والأستاذ سلطان الشهراني، مدير الإدارة المالية والشئون الإدارية، والأستاذ مختار أحمد الشنقيطي، مدير الإدارة التنفيذية للشئون القانونية.

وأكد الدكتور أحمد السبكي، حرصه على زيارة المجموعات والمدن الطبية الكبرى، مشيرًا إلى أهمية ذلك في تبادل الخبرات والإطلاع على كل ما هو جديد في عالم الرعاية الصحية وتطبيق التكنولوجيا الرقمية والحلول المبتكرة.

وفتح مجالات التعاون من أجل تطبيق أحدث مفاهيم الإدارة والتكنولوجيا في الرعاية الصحية المقدمة للمنتفعين بمحافظات التأمين الصحي الشامل، وكذا تشجيع مناخ الاستثمار في مجال الرعاية الصحية بتلك المحافظات.

وتابع: أن هذا يوفر المزيد من الرعاية الفائقة والالتزام بالجودة الشاملة في خدمات الرعاية الصحية المقدمة، لتحقيق رؤية الهيئة نحو تقديم نموذج متطور للرعاية الصحية في مصر وبجودة عالمية.

وثمَّن الدكتور أحمد السبكي، العلاقات المصرية السعودية، والتعاون في شتى المجالات، ولا سيما مجال الرعاية الصحية، مؤكدًا ما شهده من تطور خلال زيارته للمملكة العربية السعودية، ولافتًا إلى مزيد من التعاون بين الجانبين المصري والسعودي خلال الفترة القادمة، من أجل تحقيق نتائج ملموسة ترتقي بمستوى الخدمات والرعاية الصحية المقدمة في البلدين.