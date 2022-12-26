قناة القاهرة الإخبارية: الأمم المتحدة تحث طالبان على إلغاء حظر عمل النساء

ذكرت قناة «القاهرة الإخبارية»، أن القائم بأعمال رئيس بعثة الأمم المتحدة إلى أفغانستان، حث القائم بأعمال وزير الاقتصاد في حكومة طالبان، على إلغاء قرار يحظر عمل موظفات المنظمات غير الحكومية.

وقالت بعثة الأمم المتحدة للمساعدة في أفغانستان، في بيان: «يحتاج ملايين الأفغان إلى المساعدة الإنسانية، وتذليل العقبات ضروري»، مضيفة أن رامز الأكبروف القائم بأعمال البعثة، والمنسق الإنساني بها، اجتمع مع وزير الاقتصاد محمد حنيف.

وأمرت الوزارة الأفغانية، السبت، جميع المنظمات غير الحكومية، المحلية منها والأجنبية، بمنع موظفيها من العمل حتى إشعار آخر، ولا تنطبق الأوامر بشكل مباشر على الأمم المتحدة، لكن المنظمات غير الحكومية التي ينطبق عليها القرار، تتولى تنفيذ الكثير من برامج الأمم المتحدة.