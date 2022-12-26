خبير اقتصادي لقناة القاهرة الإخبارية: الجزائر خصصت جزء كبير للشق الاجتماعي بموازنة 2023

قال الدكتور فارس مسدور الخبير الاقتصادي من الجزائر لـ«القاهرة الإخبارية»، إن الشق الاجتماعي، أخذ جزءًا كبيرًا من الميزانية الجزائرية الجديدة للعام 2023، والتي تعد الأكبر في تاريخها، ويرجع ذلك إلى زيادة منحة البطالة، وتعديل أجور العاملين بأجهزة الدولة، التي وصلت 47% لتكون الأكبر في تاريخ البلاد.

وأضاف «مسدور»، أن الكثير من المشروعات يجرى تنفيذها، مثل مشروع الطريق العابر من الجزائر إلى إفريقيا، إضافة إلى المشروعات السكنية، وهذا ما عظّم من قيمة الموازنة العامة لهذا العام.

وذكر أن هناك شقًا يجعل الجزائر قطبًا استثماريًا في القارة الإفريقية، عبر إنشاء العديد من المناطق الحرة داخل البلاد، مشددا على ضرورة تنويع الجزائر من قدراتها الإنتاجية، لضمان أمنها الغذائي على المستوى الداخلي، بخلاف تحسين القدرة الشرائية للمواطن الجزائري، عن طريق تحسين الاقتصاد وتطوير الاستثمار.