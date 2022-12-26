«القاهرة الإخبارية» تعرض تقريرا عن خطورة الشراء أونلاين خلال الكريسماس

عرض برنامج «صباح جديد»، على قناة «القاهرة الإخبارية»، تقريرًا تلفزيونيًا بعنوان «مستخدمو فيسبوك في خطر خلال احتفالات الكريسماس».

وذكر التقرير، أن العديد من دول العالم تتزين بالأنوار استعدادًا لاحتفالات أعياد الميلاد التي ينتظرها الملايين للاحتفال بالعام الجديد، وتزامنًا مع تلك الاحتفالات، تتزايد الرغبة لدى الجميع في شراء الهدايا للأصدقاء والأقارب، وتعد السوشيال ميديا من الوسائل السريعة للشراء عبر الإنترنت.

وجاء في التقرير، أن خبراء الأمن السيبراني أطلقوا تحذيرات لملايين الأشخاص على فيسبوك بالتزامن مع احتفالات عيد الميلاد ورأس السنة، من أن الهاكرز يستغلون الأعياد والرغبة في الشراء لإطلاق إعلانات وهمية لمنتجات تشمل نسب خصومات كبيرة، ما يدفع الكثير إلى الدخول إليها ومن ثم يقعون فريسة للهاكرز الذين يستولون على حساباتهم الشخصية.

شركة سايبر سمارت، لإيقاف الهجمات السيبرانية ومنع الانتهاكات طالبت مستخدمي فيسبوك بعدم استخدام الموقع في عيد الميلاد هذا العام إلا بعد التحقق من التطبيقات التي تم الدخول إليها من حسابك الخاص، مشيرةً إلى أنه على الرغم من أن العديد من هذه التطبيقات تكون آمنة لكن الكثير من المستخدمين تعرضوا للاختراق وسرقة البيانات من خلال هذه الطريقة.