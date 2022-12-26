باحث لقناة القاهرة الإخبارية: بوتين لا يريد بقاء أوكرانيا دولة مستقلة

علق الدكتور ميكولا باستون، الكاتب والباحث السياسي من أوكرانيا، على تصريحات وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، بمؤتمر في العاصمة الروسية موسكو، التي قال فيها، إن روسيا لن تقدم أي تنازلات للرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أو للغرب، وأن واشنطن تهدف إلى تقويض روسيا، واستهداف اقتصادها، ووصف الولايات المتحدة الأمريكية، بالمحرضة على اتخاذ موقف سلبي ضد بلاده، وأن الغرب فقد مصداقيته كشريك سياسي واقتصادي.

بوتين يحتاج إلى هدنة لإعادة تمركز قواته

وقال «باستون»، إن بوتين صرح مرارًا وتكرارًا، بأنه على استعداد للتفاوض بشأن السلام، لكنه يرى أن بوتين يحتاج إلى هدنة لإعادة تمركز قواته، ومواصلة الهجوم في الربيع، موضحًا أن بوتين لا يريد بقاء أوكرانيا دولة مستقلة، ويعمل على التعبئة للاستعداد لتنفيذ عمليات عسكرية جديدة موسعة وشاملة.

هدف روسيا النهائي ضم الأراضي الأوكرانية

وأوضح الكاتب السياسي من أوكرانيا، أن هدف روسيا النهائي ضم الأراضي الأوكرانية، واستخدامها كمنصة لمواصلة الهجوم على معظم الدول المجاورة، مضيفًا أن الجيش الأوكراني ازداد قوة بدعم الدول الغربية، ولم يتبقِ لروسيا سوى استخدام السلاح النووي، فروسيا خاضت الحرب بعد رفض تنفيذ مطالبها بتقلص حلف الناتو، وفصل بعض الدول من الحلف والاعتراف بضم بعض الأراضي الأوكرانية، وتسببت الحرب في خسائر كبيرة بشرية وبنية تحتية واقتصادية.